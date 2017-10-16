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Внесены изменения в Правила использования геологической информации, находящейся в государственной собственности
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 427 «О внесении изменения в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 385 «Об утверждении Правил использования геологической информации, находящейся в государственной собственности, в учебных, научных, коммерческих целях и вывоза геологической информации за пределы территории Республики Казахстан» (не введен в действие)
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В частности, Предоставление в пользование геологической информации, за исключением геологической информации, указанной в пункте 3 настоящих Правил, осуществляется уполномоченным органом по изучению и использованию недр (далее - уполномоченный орган), который является хранителем геологической информации в Республике Казахстан.
Правила не распространяются на геологическую информацию, содержащую государственные секреты.
Геологическая информация включает два основных вида: первичную и вторичную.
К первичной геологической информации относятся:
информация на природных носителях (вещественная информация), представленная керном буровых скважин, пробами нефти, воды, газа, образцами, пробами и коллекциями каменного материала, шлифами, аншлифами, минеральными растворами и порошками;
информация на искусственных (бумажных и электронных) носителях, отраженная в журналах полевых наблюдений и другой документации, в том числе в журналах опробования, анализов проб, регистрациях геофизических наблюдений.
К вторичной геологической информации относится информация, полученная в результате обработки, интерпретации, анализа и обобщения первичной информации.
Первичная и вторичная геологическая информация предоставляется в пользование:
в виде дубликатов информации на природных носителях и копий документов;
путем ознакомления без копирования и изъятия геологической информации.
Геологическая информация предоставляется в постоянное или во временное пользование. Во временное пользование геологическая информация предоставляется лицам, проводящим работы, связанные с геологическим изучением недр, за счет средств государственного бюджета.
По завершении работ по договору о государственном геологическом изучении недр за счет средств государственного бюджета пользователь в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней возвращает в уполномоченный орган геологическую информацию, полученную во временное пользование.
В иных случаях геологическая информация предоставляется в постоянное пользование.
Вне зависимости от условий предоставления геологической информации расходы по ее копированию возмещаются получателем геологической информации отдельно.
Без взимания платы (безвозмездно) геологическая информация предоставляется:
1) лицам, проводящим работы, связанные с геологическим изучением недр, за счет средств государственного бюджета;
2) для научных целей в случаях, когда научные исследования финансируются из государственного бюджета и (или) средств национальных компаний или их дочерних организаций, являющихся субъектами научной и (или) научно-технической деятельности;
3) в учебных целях - государственным, а также аккредитованным частным учебным заведениям;
4) государственным органам;
5) национальным компаниям, выполняющим государственное геологическое изучение недр за счет собственных средств по государственному геологическому заданию.
Геологическая информация предоставляется на основании соглашения о конфиденциальности на безвозмездной основе по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
9. Соглашение о конфиденциальности на безвозмездной основе заключается между уполномоченным органом и физическим или юридическим лицом в срок - 30 (тридцать) календарных дней с момента поступления заявки физического или юридического лица в произвольной форме на получение геологической информации.
На основании запроса государственного или аккредитованного частного учебного заведения или научной организации уполномоченным органом принимаются решения о предоставлении в пользование геологической информации в учебных или научных целях, либо о мотивированном отказе в ее предоставлении. Запрос содержит цель и объем запрашиваемой геологической информации, общие сведения об учебной программе, характер научных исследований.
Основания отказа в предоставлении геологической информации на безвозмездной основе предусматриваются в пункте 12 Правил.
Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.
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