В частности, Предоставление в пользование геологической информации, за исключением геологической информации, указанной в пункте 3 настоящих Правил, осуществляется уполномоченным органом по изучению и использованию недр (далее - уполномоченный орган), который является хранителем геологической информации в Республике Казахстан.

Правила не распространяются на геологическую информацию, содержащую государственные секреты.

Геологическая информация включает два основных вида: первичную и вторичную.

К первичной геологической информации относятся:

информация на природных носителях (вещественная информация), представленная керном буровых скважин, пробами нефти, воды, газа, образцами, пробами и коллекциями каменного материала, шлифами, аншлифами, минеральными растворами и порошками;

информация на искусственных (бумажных и электронных) носителях, отраженная в журналах полевых наблюдений и другой документации, в том числе в журналах опробования, анализов проб, регистрациях геофизических наблюдений.

К вторичной геологической информации относится информация, полученная в результате обработки, интерпретации, анализа и обобщения первичной информации.

Первичная и вторичная геологическая информация предоставляется в пользование:

в виде дубликатов информации на природных носителях и копий документов;

путем ознакомления без копирования и изъятия геологической информации.

Геологическая информация предоставляется в постоянное или во временное пользование. Во временное пользование геологическая информация предоставляется лицам, проводящим работы, связанные с геологическим изучением недр, за счет средств государственного бюджета.

По завершении работ по договору о государственном геологическом изучении недр за счет средств государственного бюджета пользователь в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней возвращает в уполномоченный орган геологическую информацию, полученную во временное пользование.

В иных случаях геологическая информация предоставляется в постоянное пользование.

Вне зависимости от условий предоставления геологической информации расходы по ее копированию возмещаются получателем геологической информации отдельно.

Без взимания платы (безвозмездно) геологическая информация предоставляется:

1) лицам, проводящим работы, связанные с геологическим изучением недр, за счет средств государственного бюджета;

2) для научных целей в случаях, когда научные исследования финансируются из государственного бюджета и (или) средств национальных компаний или их дочерних организаций, являющихся субъектами научной и (или) научно-технической деятельности;

3) в учебных целях - государственным, а также аккредитованным частным учебным заведениям;

4) государственным органам;

5) национальным компаниям, выполняющим государственное геологическое изучение недр за счет собственных средств по государственному геологическому заданию.

Геологическая информация предоставляется на основании соглашения о конфиденциальности на безвозмездной основе по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

9. Соглашение о конфиденциальности на безвозмездной основе заключается между уполномоченным органом и физическим или юридическим лицом в срок - 30 (тридцать) календарных дней с момента поступления заявки физического или юридического лица в произвольной форме на получение геологической информации.

На основании запроса государственного или аккредитованного частного учебного заведения или научной организации уполномоченным органом принимаются решения о предоставлении в пользование геологической информации в учебных или научных целях, либо о мотивированном отказе в ее предоставлении. Запрос содержит цель и объем запрашиваемой геологической информации, общие сведения об учебной программе, характер научных исследований.

Основания отказа в предоставлении геологической информации на безвозмездной основе предусматриваются в пункте 12 Правил.

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.