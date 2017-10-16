Вылетевший из Австралии самолет вернулся из-за возможной разгерметизации
16 октября 2017, 13:31
В результате инцидента никто не пострадал.
Самолет малайзийской авиакомпании AirAsia, на борту которого находился 151 пассажир, вернулся в аэропорт вылета австралийского города Перт из-за сообщений о возможной разгерметизации салона, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в воскресенье утром на борту самолета, летевшего из Перта в город Денпасар на индонезийском острове Бали. Через 25 минут после вылета в самолете сработал индикатор о возможной разгерметизации салона, и пилот принял решение вернуться. На видео пассажиров видно, что после инцидента в салоне выпали кислородные маски.
В 12.40 по местному времени самолет благополучно приземлился в Австралии, в результате инцидента никто не пострадал. Вылет самолета был отменен, пассажиры были перенаправлены на другие рейсы. Специалисты изучают состояние воздушного судна.
Фото: CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
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