Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Вылетевший из Австралии самолет вернулся из-за возможной разгерметизации

16 октября 2017, 13:31

В результате инцидента никто не пострадал.

Самолет малайзийской авиакомпании AirAsia, на борту которого находился 151 пассажир, вернулся в аэропорт вылета австралийского города Перт из-за сообщений о возможной разгерметизации салона, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье утром на борту самолета, летевшего из Перта в город Денпасар на индонезийском острове Бали. Через 25 минут после вылета в самолете сработал индикатор о возможной разгерметизации салона, и пилот принял решение вернуться. На видео пассажиров видно, что после инцидента в салоне выпали кислородные маски.

В 12.40 по местному времени самолет благополучно приземлился в Австралии, в результате инцидента никто не пострадал. Вылет самолета был отменен, пассажиры были перенаправлены на другие рейсы. Специалисты изучают состояние воздушного судна.


Фото: CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...