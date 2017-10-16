Багдат Мусин рассказал о казахстанском "Робокопе"
16 октября 2017, 13:40
Полицейский в рекордное время оформил протоколы на нарушителей.
Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК Багдат Мусин рассказал про казахстанского полицейского, который за один час выписал большое количество протоколов пешеходам. Об этом он сообщил в Facebook, передает Zakon.kz.
"Сегодня утром за 1 час 10 минут один инспектор полиции составил 21 протокол в отношении пешеходов, за переход в неположенном месте. В среднем чуть более 3 минут тратил на правонарушителя! Это стало возможно при внедрённом проекте Е-штрафы (или Единый Реестр административных производств) нашим Комитетом. Ребята в Комитете прозвали этого полицейского Робокоп", - написал Мусин.
Фото: кадр из фильма.
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