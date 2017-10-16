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Багдат Мусин рассказал о казахстанском "Робокопе"

16 октября 2017, 13:40

Полицейский в рекордное время оформил протоколы на нарушителей.

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК Багдат Мусин рассказал про казахстанского полицейского, который за один час выписал большое количество протоколов пешеходам. Об этом он сообщил в Facebook, передает Zakon.kz.

"Сегодня утром за 1 час 10 минут один инспектор полиции составил 21 протокол в отношении пешеходов, за переход в неположенном месте. В среднем чуть более 3 минут тратил на правонарушителя! Это стало возможно при внедрённом проекте Е-штрафы (или Единый Реестр административных производств) нашим Комитетом. Ребята в Комитете прозвали этого полицейского Робокоп", - написал Мусин.

Фото: кадр из фильма.

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