Седан Lexus IS примерил «желтые наряды»

Не секрет, что профессионалы тюнинга могут полностью преобразить даже самый скучный автомобиль, который в стоковом исполнении обладает сдержанной и скромной внешностью. Хорошим доказательством этого утверждения может послужить седан Lexus IS, побывавший в мастерских ателье Eastside Motoring.









Причём стоит отметить, что новые «катки» смотрятся особенно эффектно на седане, благодаря установке заниженной подвески Accuair Airride. Помимо этого, оттенок колёсных дисков гармонично перекликается с акцентами внутреннего убранства, выполненными из высококачественной кожи.









К слову, салон представленного седана Lexus IS by Eastside Motoring способен поразить даже эстета. Умельцы американского ателье провели колоссальную работу, о чём говорят опубликованные изображения.









Помимо всего прочего, в багажнике модернизированного седана располагается продвинутая звуковая система, а также специальный контейнер для сжатого воздуха Accuair Airride, и имеется уникальная светодиодная подсветка.









Возвращаясь к внешним изменениям модели, скажем, что в состав нового аэродинамического обвеса входит спойлер на крышке багажника, передний спойлер, боковые юбки и внушительный задний диффузор. Также седан Lexus IS by Eastside Motoring получил более мощные тормозные механизмы, желтые логотипы производителя, тонированные задние фары и спойлер на крыше.





Бостонская фирма подготовила для японской премиальной модели значительно пересмотренный аэродинамический обвес. Помимо этого, 4-дверный автомобиль получил эксклюзивную жёлтую окраску кузов и набор уникальных колёсных дисков Vossen красного цвета, размерностью 19 дюймов.