Седан Lexus IS примерил «желтые наряды»
16 октября 2017, 13:40
Не секрет, что профессионалы тюнинга могут полностью преобразить даже самый скучный автомобиль, который в стоковом исполнении обладает сдержанной и скромной внешностью. Хорошим доказательством этого утверждения может послужить седан Lexus IS, побывавший в мастерских ателье Eastside Motoring.
Бостонская фирма подготовила для японской премиальной модели значительно пересмотренный аэродинамический обвес. Помимо этого, 4-дверный автомобиль получил эксклюзивную жёлтую окраску кузов и набор уникальных колёсных дисков Vossen красного цвета, размерностью 19 дюймов.
Причём стоит отметить, что новые «катки» смотрятся особенно эффектно на седане, благодаря установке заниженной подвески Accuair Airride. Помимо этого, оттенок колёсных дисков гармонично перекликается с акцентами внутреннего убранства, выполненными из высококачественной кожи.
К слову, салон представленного седана Lexus IS by Eastside Motoring способен поразить даже эстета. Умельцы американского ателье провели колоссальную работу, о чём говорят опубликованные изображения.
Помимо всего прочего, в багажнике модернизированного седана располагается продвинутая звуковая система, а также специальный контейнер для сжатого воздуха Accuair Airride, и имеется уникальная светодиодная подсветка.
Возвращаясь к внешним изменениям модели, скажем, что в состав нового аэродинамического обвеса входит спойлер на крышке багажника, передний спойлер, боковые юбки и внушительный задний диффузор. Также седан Lexus IS by Eastside Motoring получил более мощные тормозные механизмы, желтые логотипы производителя, тонированные задние фары и спойлер на крыше.
Via livecars
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