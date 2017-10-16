Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Когда казахстанцев будут уведомлять о телефонной прослушке

16 октября 2017, 13:43

Казахстанцев будут уведомлять о том, что их телефонные разговоры прослушивались, постфактум.

Граждан, в отношении которых проводились негласные следственные действия, будут уведомлять об этом не позднее, чем через полгода, сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов.

В понедельник в мажилисе депутатам представили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности".

"Не позднее шести месяцев после принятия решения по конкретному делу этим участникам, в отношении которых применялось негласное следственное действие, они будут уведомлены, что в отношении них проводились такие-то мероприятия. Это постфактум", — сказал Ахметжанов журналистам после презентации.

В случае возникновения претензий, следственный судья должен будет их рассмотреть, отметил он.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: kursiv.kz.

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...