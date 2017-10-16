Более ста наездников и скакунов приняли участие в республиканском турнире «Дарабоз-2017» в Атырау

15 октября в селе Алмалы, Махамбетского района Атырауской области в рамках реализации программной статьи главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» прошел республиканский турнир «Дарабоз-2017», сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.









В турнире приняли участие наездники и команды с Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Астраханской областей. Проведению турнира не помешал даже сильный дождь, собралось более 500 зрителей. Для зрителей и гостей турнира были подготовлены юрты, где они могли укрыться от непогоды, здесь же работали точки горячего питания – все желающие могли совершенно бесплатно отведать горячего плова и попить чаю.









Первыми стартовали скачки на короткую Топ-байге и длинную Аламан-байге дистанции. В первой дисциплине первое место досталось скакуну по кличке «Мерседес» из Мангистауской области, вторым пришел скакун «Мунира» из Астраханской области, а третье место в упорной борьбе завоевал скакун «Актанау» тоже из Мангистау. В Аламан-байге первой финишную черту пересекла лошадь по кличке «Аймандай» из Западно-Казахстанской области, второе и третье места достались скакунам «Кыран» и «Айконыр» из Актюбинской и Атырауской областей.









- Данное мероприятие носит огромный культурный и патриотический смысл. Национальные виды спорта вносят огромную лепту в духовное развитие казахстанцев. Это наши традиции, наши корни, - рассказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев. – С каждым разом подобные мероприятия собирают все больше и больше зрителей, помешать не может даже непогода – люди любят и хотят смотреть на виды спорта наших предков.









Продолжилось мероприятие показательным выступлением каскадерской группы «Номад» и национальной игрой кокпар. Первое место и главный приз турнира «Золотую Камчу» в нелегкой борьбе завоевал наездник из Жамбылской области. По словам организаторов с каждым кодом количество, равно как и качество мероприятий по национальным видам спорта растет.



