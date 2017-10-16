В частности, в правила внесены следующие изменения:

В пункте 3:

Подпункты 1) и 2) изложены в следующей редакции:

«1) лекарственный формуляр организации здравоохранения - перечень лекарственных средств для оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, сформированный на основе казахстанского национального лекарственного формуляра и утвержденный руководителем организации здравоохранения в порядке, определяемом в соответствии с подпунктом 43-1) пункта 1 статьи 1 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

2) казахстанский национальный лекарственный формуляр - перечень лекарственных средств с доказанной клинической эффективностью и безопасностью, содержащий информацию о лекарственных средствах и ценах, являющийся обязательной основой для разработки лекарственных формуляров организаций здравоохранения и формирования списков закупа лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования;»;

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. Порядок разработки и согласования лекарственных формуляров»;

Пункт 5 изложен в следующей редакции:

«5. Члены Формулярной комиссии заполняют декларацию о раскрытии потенциального конфликта интересов члена (приглашенного эксперта) Формулярной комиссии по форме согласно приложению к Положению о Формулярной комиссии Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, утвержденного приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 1037 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14641).»;

Пункт 9 изложен в следующей редакции:

«9. Сводный лекарственный формуляр региона разрабатывается Формулярной комиссией Управления здравоохранения областей, городов Астана и Алматы для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования соответствующего региона на основе лекарственных формуляров медицинских организаций здравоохранения региона.»;

Пункт 11 изложен в следующей редакции:

«11. Включение, исключение, замена лекарственного препарата в лекарственные формуляры и сводные лекарственные формуляры (до разработки Казахстанского национального лекарственного формуляра) осуществляется согласно предложенному обоснованию включения (исключения), внесения изменений или дополнений в лекарственный формуляр или сводный лекарственный формуляр региона.».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.