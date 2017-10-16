В Усть-Каменогорске прошел первый областной турнир по Street Workout

В Усть-Каменогорске в рамках реализации президентской программы «Рухани жаңғыру» прошел первый областной турнир по Street Workout «Рухты Шығыс», который направлен на поддержание здорового образа жизни среди молодежи.





Стрит воркаут появился сравнительно недавно, но уже успел стать популярным среди молодежи. Сутью данного вида спорта является выполнение различных упражнений или элементов на турниках, брусьях, шведской стенке, рукоходе, а также без снаряда, то есть на земле.









В соревнованиях приняли участие юноши и девушки со всех городов и районов области. Всего было 16 команд.









По словам руководителя Молодежного ресурсного центра Арайлым Есимбековой, основная цель турнира - пропаганда здорового образа жизни и распространение воркаута, как уличного вида спорта и альтернативного досуга молодого поколения.





Участники областного турнира соревновались в таких видах, как: стритлифтинг мультифрит, стритлифтинг классик, классик,стритлифтинг среди юношей и девушек, а так же по фристайлу.









По итогам соревнований команда из города Усть-Каменогорска заняла 1-ое место, спортсмены из города Курчатова заняли 2-ое место и сборная города Риддера замкнула тройку сильнейших. После завершения турнира победители были награждены благодарственными письмами и денежными призами. Как говорят организаторы, данный областной турнир будет проходить ежегодно.









Нужно отметить, что по инициативе акима области Даниала Ахметова, начиная с прошлого года, в городах и районах стали открываться площадки для стрит воркаута. В настоящее время в ВКО функционируют более 20 площадок, где молодежь может бесплатно тренироваться.