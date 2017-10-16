В Казахстане следователи будут выбирать формат дел

Соответствующие нормы включены в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности», предусматривающий развитие электронного уголовного дела, передает корреспондент Zakon.kz.

«Действительно, электронное уголовное дело, которое мы понимаем, что это цифровизация - это будущее, но надо учитывать, что это специфическая сфера уголовного преследования и привлечения к уголовной ответственности. Главная проблема упирается в то, что применение этого пилота по сути дела и наши подсчеты показывают слабую техническую оснащенность органов внутренних дел для того, чтобы перейти полномасштабно к такой форме расследования как электронное расследование», - сказал заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов при обсуждении данной нормы.

При этом он отметил, что «эта проблема не только Казахстана».

«Наиболее развитые страны тоже осторожно подходят, поскольку сам этот процесс очень затратный с точки зрения выделения средств из бюджета. Нам для реализации полного технического обеспечения всех подразделений, которые были бы задействованы или сегодня в уголовном преследовании, потребуется около 11 млрд тенге, с каждым пятилетним обновлением всей технической оснащенности органов внутренних дел. Разово, конечно, никто не рассчитывает получить эту сумму», - проинформировал он.

По его словам, сегодня задача пилотного проекта электронного уголовного дела, который реализуется в нескольких регионах РК - это выявить все плюсы и минусы.

«Задача пилота, который мы проводим, это выявить все плюсы и минусы, в том числе устранить самый главный минус - мы сегодня отрабатываем это в режиме по уголовным проступкам и преступлениям небольшой тяжести. Завтра же, если это распространить на тяжкие и особо тяжкие преступления, то серьезно стоит вопрос информационной безопасности и невозможности вообще проникнуть в само расследование со стороны. Поэтому эти варианты сегодня отрабатываются в двух регионах. Выявляются технические, процессуальные проблемы. Это значит, мы их всех до готовности отработаем», - уточнил замглавы ведомства.

В заключение Р. Жакупов добавил, что поэтапно внедрять этот проект будут как только технически все будет готово.

«Эта программа будет готова и тогда мы начнем. Там, где будет техническая возможность оснастить наши органы, там мы будем поэтапно приступать и использовать эту новеллу сегодняшнего законопроекта. Сегодня в законопроекте предусматривается, что это будет право выбора следователя - закончить дело в том или ином варианте», - заключил он.

Ксения Давыдова