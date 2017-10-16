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16 казахстанцев сели в тюрьму за высказывания в соцсетях

16 октября 2017, 14:28

С начала года 20 казахстанцев были осуждены за высказывания в социальных сетях.

Из них 16 -приговорены к лишению свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Согласно предоставленным Казинформу данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам, один был лишен свободы на 5 лет за призывы к нарушению унитарности и целостности Казахстана. Еще 15 граждан осуждены по статье 256 Уголовного кодекса. Они были признаны виновными за пропаганду терроризма или призывы к совершению теракта и получили срок от 2 до 9 лет.

Двое нарушивших закон были приговорены к ограничению свободы по статье 174 УК РК - возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни.

За оскорбление в соцсетях представителя власти один казахстанец отделался штрафом на сумму почти 227 тысяч тенге.

Анеля Касымова
Фото с сайта digital.report

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