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Суд оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ предоставить данные ФСБ

16 октября 2017, 14:31

Ведомство требовало информацию для расшифровки сообщений пользователей.

Мировой судебный участок № 383 Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тыс. руб. за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей, сообщает ТАСС.

"Суд признал Telegram Messenger Limited Liability Partnership виновным по ст. 13.31 ч.2 КоАП РФ ("Неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить и (или) предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, разговоров, контента которым обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях") и назначил наказание в виде административного штрафа в 800 тыс. руб.", - сказали в суде.

Как следует из иска, 12 июля этого года ФСБ направила генеральному директору Telegram Павлу Дурову запрос о необходимости предоставления информации для декодирования сообщений со сроком исполнения до 19 июля в отношении шести номеров, которые используют мессенджер.

В указанный срок запрос не был исполнен, какой-либо информации от Telegram не поступило.




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