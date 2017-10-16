Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Дворника детсада подозревают в развращении девочки в Павлодаре

16 октября 2017, 14:32

Руководство детсада не может поверить в то, что их сотрудник мог развращать детей.

Дворника одного из частных павлодарских детских садов подозревают в развращении пятилетней девочки, передает Sputnik Казахстан.

Постановлением суда №2 города Павлодара 40-летнему подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного статьей 124 частью 1 УК РК (Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней), санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, сообщила Sputnik Казахстан пресс-секретарь Павлодарского областного суда Айгерим Сулейменова.

В областной прокуратуре прокомментировали, что, по обращению родителей, факт развращения их малолетней дочери дворником детсада был зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования. По этому факту назначена судебно-медицинская экспертиза, в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Администрация частного детского учреждения, где трудился мужчина, не верит предъявленному ему обвинению, заявив, что он работает здесь уже давно и всегда характеризовался положительно.

Тем не менее, подозреваемый заключен под стражу, а санкции вменяемой ему в вину статьи влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: Sputnik / Виталий Аньков.

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...