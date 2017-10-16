Дворника детсада подозревают в развращении девочки в Павлодаре
16 октября 2017, 14:32
Руководство детсада не может поверить в то, что их сотрудник мог развращать детей.
Дворника одного из частных павлодарских детских садов подозревают в развращении пятилетней девочки, передает Sputnik Казахстан.
Постановлением суда №2 города Павлодара 40-летнему подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного статьей 124 частью 1 УК РК (Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней), санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, сообщила Sputnik Казахстан пресс-секретарь Павлодарского областного суда Айгерим Сулейменова.
В областной прокуратуре прокомментировали, что, по обращению родителей, факт развращения их малолетней дочери дворником детсада был зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования. По этому факту назначена судебно-медицинская экспертиза, в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Администрация частного детского учреждения, где трудился мужчина, не верит предъявленному ему обвинению, заявив, что он работает здесь уже давно и всегда характеризовался положительно.
Тем не менее, подозреваемый заключен под стражу, а санкции вменяемой ему в вину статьи влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: Sputnik / Виталий Аньков.
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