Продукция пяти молочных заводов Кыргызстана запрещена к ввозу в Казахстан

На казахстанско-кыргызстанской границе усилен ветеринарный и фитосанитарный контроль. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства РК, передает Zakon.kz.

Ветконтроль был усилен с 10 октября. В настоящее время на шести пограничных ветеринарных постах задействовано 32 инспектора. Также дано указание по усилению контроля и надзора в пунктах назначения по выявлению в ввезенной кыргызской продукции запрещенных и загрязняющих веществ (антибиотики, микроорганизмы, соли тяжелых металлов и т.д.).

В списке предприятий, имеющих право поставлять свою продукцию в Казахстан, состоит 25 кыргызских предприятий - 15 молокоперерабатывающих, 8 рыбоперерабатывающих, 2 производителя готовой мясной продукции.

«На сегодняшний день в отношении 5 кыргызских молокоперерабатывающих предприятий действует запрет на поставки продукции в Казахстан (ранее были выявлены нарушения при инспекции предприятий и мониторинге ввозимой продукции). В отношении отдельных видов продукции 2-х кыргызских предприятий действует усиленный лабораторный контроль (пробы от каждой партии продукции направляются на лабораторные исследования)», - говорится в сообщении МСХ РК.

Результатом усиления стало задержание 13 октября на посту «Карасу» одной машины с колбасной продукцией ТОО «Риха» (Шуская область) с нарушениями оформления ветеринарного сертификата. Был наложен штраф в размере 226 900 тенге (100 МРП), груз возвращен.

15 октября в 4:45 утра на посту «Карасу» задержана одна машина с российскими гос.номерами. В ходе досмотра сканером было принято решение о досмотре груза с полной выгрузкой из машины. После досмотра в 10:00 машина проследовала далее транзитом в Российскую Федерацию, ветеринарные и другие сопроводительные документы предоставлены в полном объеме.

С момента усиления ветеринарного контроля в отношении кыргызских товаров наблюдается снижение их ввоза и транзита.

По фитосанитарному контролю с момента усиления в пунктах контроля и назначения досмотрено 117 грузовых автомашин с подкарантинной продукцией общим весом более 821,4 тонн, 332 м.куб. Из них на границе досмотрено 93 автомашин - 650,4 тонн продукции, 332 м.куб., в пунктах назначения — 24 автомашины (172 тонны продукции).

Выявлено 15 фактов нарушений, по 14 фактам груз возвращен в Кыргызстан. По 1 факту выявлен карантинный объект Червец Комстока, по 2 фактам наложен штраф, по 1 факту - наложен штраф.

Общий вес возвращенной продукции составил 105,1 тонн. Общая сумма штрафов - 68 тыс. тенге.