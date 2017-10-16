Назначен новый руководитель управления образования Алматинской области

Распоряжением акима Алматинской области Жунисов Даурен Хабдолданович назначен руководителем управления образования Алматинской области.

ЖУНИСОВ Даурен Хабдолданович

Родился в 1979 году. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая по специальности «История Казахстана» и Региональный социально-инновационный университет, бакалавр экономики и бизнеса.

Трудовой путь начал учителем истории в средней школе с.Бескайнар Коксуского района, где далее занимал должность заместителя директора по воспитательной работе. В разные годы работал директором средней школы с.Муканшы, Казахской школы-гимназии в Коксуском районе, главным инспектором отдела организационно-инспекторской работы аппарата акима области, начальником отдела образования, физической культуры и спорта Илийского района, заместителем генерального директора ТОО «Жөндеу құрылыс».

С апреля 2015 года - заместитель акима Илийского района.

Хроника

Распоряжением акима Алматинской области Базаркулова Ляззат Тилеубаевна освобождена от должности руководителя управления образования Алматинской области по собственному желанию.