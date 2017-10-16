О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-августе 2017 года

В январе-августе 2017 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 10856,3 млн. долларов США, что на 31,6% больше, чем в январе-августе 2016 года, в том числе экспорт - 3297,1 млн. долларов США (увеличился на 36,5%), импорт - 7559,2 млн. долларов США (увеличился на 29,5%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 92,2%, Кыргызскую Республику - 4,3%, Республику Беларусь - 3,5%.