О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-августе 2017 года
В январе-августе 2017 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 10856,3 млн. долларов США, что на 31,6% больше, чем в январе-августе 2016 года, в том числе экспорт - 3297,1 млн. долларов США (увеличился на 36,5%), импорт - 7559,2 млн. долларов США (увеличился на 29,5%).
В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 92,2%, Кыргызскую Республику - 4,3%, Республику Беларусь - 3,5%.
16 октября 2017, 14:36
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4883541-314ac3f63f09b1ac19d4311f3201922a
Акции
Комментарии
Сообщить об ошибке
4883541-314ac3f63f09b1ac19d4311f3201922a
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com