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О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-августе 2017 года

 

В январе-августе 2017 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 10856,3 млн. долларов США, что на 31,6% больше, чем в январе-августе 2016 года, в том числе экспорт - 3297,1 млн. долларов США (увеличился на 36,5%), импорт - 7559,2 млн. долларов США (увеличился на 29,5%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 92,2%, Кыргызскую Республику - 4,3%, Республику Беларусь - 3,5%.

 

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16 октября 2017, 14:36
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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