Ранее оправданных присяжными уральцев осудили за жестокое убийство
16 октября 2017, 14:42
Это был третий по счету процесс, в котором на скамье подсудимых оказались 22-летний Алексей Калашников и его 33-летний отчим Алексей Хватов.
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области вынесли вердикт по делу о жестоком убийстве. Суд установил, что 9 февраля 2016 года подсудимые сначала избили 45-летнего Берика Иманова, затем облили его горючим и подожгли. Мужчина скончался в больнице. Мотивом преступления стала ревность. Ходили слухи, что Иманов имел отношения с сожительницей Хватова, сообщает BNews.kz.
«Коллегией присяжных заседателей вынесен вердикт о виновности Хватова и Калашникова в совершении особо тяжкого преступления. Суд постановил Алексея Хватова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 99 часть 2 УК РК «Убийство» и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности. Также подсудимого будут принудительно лечить от алкоголизма. Алексею Калашникову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы», - заявил судья Нурлан Губашев.
Адвокат потерпевшей стороны отметил, что приговором остался доволен и обжаловать его не будет.
«Мы предоставили суду все возможные доказательства. Присяжные вынесли правильное решение», - отметил адвокат Руслан Аминов.
Отметим, что это уже третий приговор по делу Хватова и Калашникова. В феврале 2017 года они были осуждены к 19 и 20 годам лишения свободы. В мае 2017 года апелляционная коллегия областного суда оправдала подсудимых за недоказанностью совершения ими преступления. Прокуратура ЗКО вынесла протест на вердикт присяжных заседателей и в сентябре Хватова и Калашникова вновь взяли под стражу.
В прокуратуре отметили, что состав присяжных заседателей, вынесших оправдательный приговор, был проверен. Выяснилось, что среди них были судимые граждане и лица, которых ранее привлекали к административной ответственности.
Стоит отметить, что Калашников был трижды судим за хулиганство, вымогательство и причинение вреда здоровью, но все время отделывался условными сроками.
Фото: РИА Новости.
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