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В Норвегии придумали налог на Tesla

16 октября 2017, 14:43

Владельцев популярных электромобилей могут заставить платить в бюджет до 70 тысяч крон (это 3 млн тенге) из-за веса машины.

Считается, что Норвегия является чуть ли не раем для владельцев электромобилей. Сегодня им предоставляют налоговые льготы, бесплатную парковку, пускают на автобусные полосы и т. д. Благодаря только этому в 2016 году 60 % продаж на рынке новых автомобилей пришлись именно на электрокары и гибриды. Но в 2018 году ситуация может сильно измениться, сообщает kolesa.kz.

Власти Норвегии включили в проект бюджета на будущий год интересную статью дохода. В народе её уже прозвали «налог на Tesla». Сбор будет единоразовым. Взимать его планируют с покупателей электромобилей весом более двух тонн. Под эти параметры как раз попадают Tesla Model S и Model X.

Такие тяжёлые машины, по словам сторонников нового налога, портят норвежские дороги и ничего за это не платят. Предполагается, что размер сбора составит от 7 до 70 тысяч крон (от 300 тысяч до 3 млн тенге).


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