Всемирный день стандартов!

13 октября 2017 года, Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане совместно с РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» в целях празднования «Всемирного дня стандартов» на базе Евразийского университета имени Л.Н. Гумелева провели конференцию на тему «Стандарты делают города умнее». В данном мероприятии приняли участи руководство университета, кафедры стандартизации, сертификации и метрологии, представители АО «Центр развития города Алматы», Управления жилищной инспекции г. Астаны, ТОО «Астана LRT» и АО «НИХ Зерде» и др.

В ходе конференции озвучено важность и необходимость стандартизации в жизни человечества и представлен проект «Умный город», который на сегодняшний день реализуется, что бы улучшить жизнедеятельность и безопасность граждан. По итогам конференции руководитель Департамента Капаев Сауыкбек Арипович наградил почетными грамотами людей внесших значительный вклад в сферу стандартизации. С праздником коллеги!