«ГАЗель Next» получит дизель Isuzu
16 октября 2017, 15:01
Российская компания «Группа ГАЗ» внесла технические корректировки в ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на семейство популярных грузовиков «ГАЗель Next».
Данная модификация модели «ГАЗель Next» обнаружилась в списке последних обновлений базы данных агентства Росстандарт. Как отмечают авторитетные российские издания, семейство грузовиков «ГАЗель Next» с мотором Isuzu будет создана в рамках сотрудничества с японской компанией.
Напомним, в настоящее время модель «ГАЗель Next» оснащают бензиновым двигателем УМЗ Evotech (2.7, 120 л.с.) и дизелем Cummins ISF (2.8, 149 л.с.). Также имеется бензиново-газовая модификация УМЗ Evotech. Летом текущего года была анонсирована новая модификация с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen, которая появится в 2019 году.
Как отмечает портал Drom.ru, «в загашнике "Группы ГАЗ" есть и модификация "полуторки" "ГАЗель Next" с дизелем Isuzu RZ4E». По данным издания, такая версия модели прошла сертификацию ещё в середине 2016 года. То есть, отечественный автогигант больше года обладает правом производить и продавать такие автомобили.
Что касается нового двигателя. Упомянутый силовой агрегат Isuzu RZ4E объёмом 1,9 литра способен генерировать 150 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Согласно документации, этот силовой агрегат на модели «ГАЗель Next» будет сочетаться с 6-ступенчатой «механикой».
По собственной информации издания, модель «ГАЗель Next» с дизелем и трансмиссией японской марки Isuzu была создана в рамках сотрудничества, о котором было объявлено ещё два года назад. На тот момент сообщалось, что у отечественной машины появятся праворульные модификации, которые будут экспортировать в страны Азии и Африки.
Via livecars
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