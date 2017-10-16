Роскомнадзор заблокировал 72 интернет-страницы с инструкциями по созданию вредоносного ПО

На сайтах содержалась информация о способах создания, внедрения, распространения и использования вредоносов.

Роскомнадзор заблокировал доступ к 72 страницам сайтов с описанием способов создания, внедрения, распространения и использования вредоносного программного обеспечения.

«Данные интернет-страницы содержали информацию о вредоносном ПО, предназначенном для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации, а также слежки, прослушивания и получения персональных данных с мобильных устройств и сайтов», - сообщается на сайте ведомства.

Решения в отношении вредоносного ПО приняты на основании норм Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Напомним, в середине сентября нынешнего года Роскомнадзор обязал операторов связи заблокировать доступ к одному из крупнейших русскоязычных каталогов пиратского ПО для Android-устройств androidapplications.ru. В начале октября надзорная служба внесла в Единый реестр запрещенной информации 21 ресурс, посвященные игре Counter-Strike: Global Offensive, расценив сайты как аналоги интернет-казино.