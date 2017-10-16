Новости за сегодня Роскомнадзор заблокировал 72 интернет-страницы с инструкциями по созданию вредоносного ПО На сайтах содержалась информация о способах создания, внедрения, распространения и использования вредоносов. Роскомнадзор заблокировал доступ к 72 страницам сайтов с описанием способов создания, внедрения, распространения и использования вредоносного программного обеспечения. «Данные интернет-страницы содержали информацию о вредоносном ПО, предназначенном для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации, а также слежки, прослушивания и получения персональных данных с мобильных устройств и сайтов», - сообщается на сайте ведомства. Решения в отношении вредоносного ПО приняты на основании норм Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Напомним, в середине сентября нынешнего года Роскомнадзор обязал операторов связи заблокировать доступ к одному из крупнейших русскоязычных каталогов пиратского ПО для Android-устройств androidapplications.ru. В начале октября надзорная служба внесла в Единый реестр запрещенной информации 21 ресурс, посвященные игре Counter-Strike: Global Offensive, расценив сайты как аналоги интернет-казино. 16 октября 2017, 15:00 Источник, интернет-ресурс: Информационный портал «SecurityLab» Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке. Сообщить об ошибке х 4883547-68948555d50135ef9f5c5afd0af8a8bd Текст с ошибкой: Комментарий: Акции Комментарии Сообщить об ошибке 4883547-68948555d50135ef9f5c5afd0af8a8bd Текст с ошибкой: Комментарий Загрузка комментариев... Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com Введите имя Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код Регистрация Правила комментирования