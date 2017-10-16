Когда казахстанцев будут уведомлять о телефонной прослушке

Граждан, в отношении которых проводились негласные следственные действия, будут уведомлять об этом не позднее, чем через полгода, сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов.

В понедельник в мажилисе депутатам представили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности».

«Не позднее шести месяцев после принятия решения по конкретному делу этим участникам, в отношении которых применялось негласное следственное действие, они будут уведомлены, что в отношении них проводились такие-то мероприятия. Это постфактум», — сказал Ахметжанов журналистам после презентации.

В случае возникновения претензий, следственный судья должен будет их рассмотреть, отметил он.