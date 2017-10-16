Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Близ Алматы едва не произошла трагедия на ж/д пути

16 октября 2017, 15:11

Предотвращено столкновение локомотива с пассажирским автобусом.

Бригада Алматинского локомотивного эксплуатационного депо применила экстренное торможение и предотвратила столкновение с пассажирским автобусом на участке Алматы - Отар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Пассажирский автобус следовал из Алматы в Каскелен. Около станции Чемолган, несмотря на запрет проезда через железнодорожный переезд, водитель продолжил движение.

"Увидев на путях автобус, я начал срочно подавать звуковые сигналы. Однако никакой реакции не последовало. Тогда пришлось применить экстренное торможение и снизить скорость до полной остановки состава. Поезд остановился за 500 метров до автобуса. К счастью, все обошлось благополучно. Люди не пострадали", - говорит машинист Жанат Кулдаров.

Как отмечают в Алматинском отделении железной дороги, благодаря профессионализму машиниста и его помощника, правильным действиям в экстремальной ситуации, удалось избежать трагедии.

"Данный переезд оборудован шлагбаумом, световой и звуковой сигнализациями. Этот случай свидетельствует о том, что водители автотранспорта пренебрегают правилами безопасности движения на переездах, проявляют беспечность в зоне повышенной опасности – районе железной дороги", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...