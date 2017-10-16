Близ Алматы едва не произошла трагедия на ж/д пути

Бригада Алматинского локомотивного эксплуатационного депо применила экстренное торможение и предотвратила столкновение с пассажирским автобусом на участке Алматы - Отар, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".





Пассажирский автобус следовал из Алматы в Каскелен. Около станции Чемолган, несмотря на запрет проезда через железнодорожный переезд, водитель продолжил движение.





"Увидев на путях автобус, я начал срочно подавать звуковые сигналы. Однако никакой реакции не последовало. Тогда пришлось применить экстренное торможение и снизить скорость до полной остановки состава. Поезд остановился за 500 метров до автобуса. К счастью, все обошлось благополучно. Люди не пострадали", - говорит машинист Жанат Кулдаров.





Как отмечают в Алматинском отделении железной дороги, благодаря профессионализму машиниста и его помощника, правильным действиям в экстремальной ситуации, удалось избежать трагедии.





"Данный переезд оборудован шлагбаумом, световой и звуковой сигнализациями. Этот случай свидетельствует о том, что водители автотранспорта пренебрегают правилами безопасности движения на переездах, проявляют беспечность в зоне повышенной опасности – районе железной дороги", - говорится в сообщении.



