В ВКО создадут новый инсультный центр
16 октября 2017, 15:18
Глава региона подчеркнул, что центр должен быть полностью оснащен всем необходимым современным оборудованием.
Инсультный центр, в котором смогут оказывать своевременную помощь пациентам из Зыряновского района, откроют уже в 2018 году, передает пресс-служба акима ВКО.
Аким области Даниал Ахметов в ходе рабочей поездки в район поручил руководству управления здравоохранения детально изучить все моменты, подготовить специальное помещение.
– К примеру, в селе Маркаколь Курчумского района, а оно находится порядка в 140 километров от районного центра, по непонятной причине ликвидировали родильное отделение, его необходимо восстановить. Людям неудобно добираться так далеко, они могут попросту не успеть. Так и с инсультным центром. Он нужен населению, и неважно, обойдется это в 500 или 600 миллионов, мы профинансируем, – отметил Даниал Ахметов.
Глава региона подчеркнул, что центр, который будет находиться на базе городской больницы Зыряновска, должно быть полностью оснащено всем необходимым современным оборудованием.
Фото: Пресс-служба акима ВКО
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