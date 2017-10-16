В ВКО создадут новый инсультный центр

Глава региона подчеркнул, что центр должен быть полностью оснащен всем необходимым современным оборудованием.

Инсультный центр, в котором смогут оказывать своевременную помощь пациентам из Зыряновского района, откроют уже в 2018 году, передает пресс-служба акима ВКО.





Аким области Даниал Ахметов в ходе рабочей поездки в район поручил руководству управления здравоохранения детально изучить все моменты, подготовить специальное помещение.





– К примеру, в селе Маркаколь Курчумского района, а оно находится порядка в 140 километров от районного центра, по непонятной причине ликвидировали родильное отделение, его необходимо восстановить. Людям неудобно добираться так далеко, они могут попросту не успеть. Так и с инсультным центром. Он нужен населению, и неважно, обойдется это в 500 или 600 миллионов, мы профинансируем, – отметил Даниал Ахметов.





Глава региона подчеркнул, что центр, который будет находиться на базе городской больницы Зыряновска, должно быть полностью оснащено всем необходимым современным оборудованием.





Фото: Пресс-служба акима ВКО



