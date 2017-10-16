В Казахстане появится новый образовательный ресурс и технопарк IT-стартапов

В Казахстане будет создан новый образовательный ресурс по научным материалам выставки ЭКСПО, а также музей развития новых технологий. Об этом стало известно в ответе на официальный запрос портала Zakon.kz к Министерству образования и науки РК.





По данным ведомства, выставку посетили представители 53 подведомственных организаций ведомства. Объектами изучения стали выставочные экспозиции всех стран, являющихся лидерами мировой научной и внедренческой деятельности в области возобновляемой и ядерной энергетики. По итогам работы группы подписаны 9 меморандумов. Вузами и НИИ проведено более 90 встреч и переговоров.





Ряд вузов договорились о проведении совместных научных исследований. Например, КазНУ им. аль-Фараби будет сотрудничать с корейскими партнерами по разработке системы энергосбережения, ЕНУ имени Гумилева с партнерами из Венгрии, Чехии и Польши по трансферу технологий в области генерации электроэнергии. Прошли переговоры о начале совместных разработок со стартапами Франции, Японии, США. Так, Актюбинский госуниверситет договорился о заключении меморандумов с представителями КНР по разработке моделей с использованием 3D-технологий.





Группа ученых и экспертов Национального центра биотехнологий, АО "Фонд науки", Национальной академии образования им. Алтынсарина изучили объекты выставки на предмет их использования в научной и образовательной сферах РК.





Также в МОН сообщили, что предусматривается создание единого цифрового образовательного ресурса по научным материалам выставки. Контент будет размещен на доступных образовательных платформах. Ресурс предоставит равные возможности сельским школьникам в изучении и приобщении к науке.





Кроме этого, предлагается создать музей развития новых технологий в виде макетов, мультимедийных презентаций и инновационного оборудования.





Как отмечал на церемонии закрытия выставки президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, весь выставочный комплекс ЭКСПО будет и далее служить задачам инновационного и устойчивого развития.





Павильон "Нұр Әлем" и ряд других павильонов, в которых представлена тематика выставки, будут сохранены как "Наследие ЭКСПО". А завершение ЭКСПО станет началом запуска нескольких новых масштабных проектов.





В Министерстве информации и коммуникаций РК рассказали Zakon.kz о создании одного из таких проектов - Международного технопарка IT-стартапов.





В соответствии с Посланием президента РК народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», министерству было поручено создать Международный технопарк IT-стартапов на базе одного из объектов ЭКСПО-2017.





В ответе на официальный запрос портала отмечается, что совместно с АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» уже ведутся работы по созданию данного технопарка на территории выставки в синергии с Международным финансовым центром «Астана» для привлечения отечественных и иностранных предпринимателей в высокотехнологические сферы экономики.





"Планируется задействовать в работе такие инструменты, как компания-акселератор, инкубатор и венчурный фонд инвестирования. Целью и задачей компании-акселератора должна стать помощь и продвижение стартап-проектов, а инкубаторы направлены на поддержку идеи до перехода в полноценный проект", - говорится в сообщении.





Открытие технопарка запланировано на февраль 2018 года.





Напомним, Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 "Энергия будущего" прошла в Астане с 10 июня по 10 сентября. Мероприятие посетило более 3 миллионов 860 тысяч человек.