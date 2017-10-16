Новый Sandero дебютирует в 2019 году

Бюджетный 5-дверный хэтч Sandero нового поколения появится на рынке ориентировочно в середине 2019 года. Как отмечает популярный немецкий портал Auto Bild, в первую очередь машину представят под брендом Dacia.

Напомним, что во многих странах планеты, включая Россию, бюджетная «пятидверка» Sandero реализуется под маркой Renault. По информации издания, которое ссылается на собственные источники, Renault/Dacia Sandero следующего поколения перейдет на новую платформу.





Предположительно, в основе популярной недорогой модели новой генерации будет лежать архитектура CMF-B альянса Renault-Nissan. В настоящий момент эта модель строится на модифицированной «тележке» B0.





Ранее в сети появлялась информация о том, что румынский завод Dacia в Миовени будет готов к переходу на новую платформу к 2020 году. В свою очередь, до сих пор в сети ни разу не появлялись шпионские фотографии прототипов новинки.





По данным немецкого портала, следующее поколение модели Renault/Dacia Sandero можно будет купить с 1,0-литровым 75-сильным мотором, 0,9-литровым агрегатом на 95 сил и 1,5-литровой дизельной установкой, развивающей 95 лошадиных сил.

У хэтча Renault/Dacia Sandero нового поколения сохранится популярная кросс-версия Stepway, которая на многих рынках превышает по объему продаж стандартную модель. Сообщается, что полного привода у такой машины по-прежнему не будет. Автомобиль получит традиционный увеличенный дорожный просвет и защитные накладки на кузове.

Помимо всего прочего, как отмечает немецкий портал, габаритная длина Renault/Dacia Sandero нового поколения должна немного увеличиться. Предположительно, длина авто составит порядка 4 100 миллиметров.

В настоящее время нет никакой информации о том, когда Sandero нового поколения доберется до российского рынка. Естественно, в нашей стране модель будет доступна как Renault Sandero и Renault Sandero Stepway.



