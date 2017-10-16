В Алматы обнаружили склад с нелегальным алкоголем
16 октября 2017, 15:30
За последние 4 дня в Алматы обнаружено и изъято более 73 тыс. бутылок нелегальной алкогольной продукции на сумму 22,3 млн. тенге.
В крупном супермаркете и рынке города Алматы реализовывали алкогольную продукцию без лицензии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамента государственных доходов южной столицы.
«В рамках борьбы с теневым оборотом алкогольной продукции за последние 4 дня на территории города Алматы обнаружено и изъято более 73 тыс. бутылок нелегальной алкогольной продукции на сумму 22,3 млн. тенге.
14 октября при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории Бостандыкского района выявлен супермаркет, где осуществлялось хранение и реализация алкогольной продукции без лицензии и разрешительных документов. Общее количество изъятой продукции составило 4,2 тысячи бутылок на сумму более 5 миллионов тенге. В настоящий момент рассматриваются материалы в целях возбуждения уголовного дела по ст.214 УК РК.
В этот же день на территории рынка «Барыс», расположенного в Алмалинском районе, обнаружен склад, где хранились 14 тысяч бутылок алкогольной продукции без лицензии и сопроводительных накладных» - об этом сообщил заместитель руководителя ДГД по г. Алматы Канат Балтабеков.
ДГД по г.Алматы напоминает, что за реализацию алкогольной продукции без наличия соответствующей лицензии и сопроводительных накладных на алкогольную продукцию предусмотрена административная и уголовная ответственности.
Департаментом продолжается акция по борьбе с «теневой экономикой» в городе Алматы, целью которой является вовлечение общественности города к работе по противодействию фактам проявления экономики.
Обо всех фактах реализации подакцизной продукции (алкогольной, табачной) сомнительного происхождения просим сообщать по телефонам: 8 727- 267 69 29, 267 69 37.
Фото и видео ДГД г.Алматы
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