МЭ и МИР РК прорабатывают дорожные карты по внедрению технологий с ЭКСПО

Представителей Министерства энергетики РК заинтересовали несколько технологий в области возобновляемых источников энергии, которые были представлены на Международной выставке ЭКСПО-2017. В данный момент ведомством проводится интенсивная работа по отбору конкретных проектов и установлению контакта с разработчиками и фирмами. Об этом говорится в ответе на официальный запрос портала Zakon.kz





Павильоны различных стран, отмечают в ведомстве, помогли изучить особенности развития ВИЭ в странах с разными природно-климатическими особенностями. Специально для ЭКСПО была создана экспертная рабочая группа, в состав которой вошли представители компаний РК, эксперты, а также сотрудники МЭ РК.





В ходе мониторинга было выделено 105 проектов из 24 павильонов различных стран, которые имеют достаточный технологический и коммерческий потенциал для внедрения в РК.





В МЭ РК также рассказали о некоторых технологиях, которые заинтересовали экспертов. К примеру, технология Финляндии Polarsol, которая преобразует солнечное излучение в тепловую энергию, российские разработки по очистке бытовых и промышленных стоков, система управления солнечными батареями, система отопления и охлаждения Австрии Solid , канадские солнечные панели, используемые в медицине.

"Целевая аудитория выставки имела возможность решать задачи построения энергоэффективных городов и использовать лучшие мировые разработки в сфере ВИЭ. Выставка позволила участникам задуматься об энергоэффективном образе жизни. Мы надеемся, каждый из нас будет использовать новые ВИЭ в быту в будущем", - отмечают в министерстве энергетики.





Также в ведомстве добавили, что на ЭКСПО был заключен ряд соглашений, которые уже сегодня позволяют финансировать проекты ВИЭ. Это, Соглашение между МЭ РК, ЕБРР и ТОО «Burnoye Solar-2», Меморандум о сотрудничестве в области реализации проектов по использованию ВИЭ между МЭ РК и компаниями Эни Интернэшнл Б.В. и Дженерал Электрик Интернэшнл Инк, Соглашение о намерениях по предоставлению финансирования первого пускового комплекса проекта строительства ветропарка «АСТАНА EXPO-2017» между БРК, ТОО «ЦАТЭК Green Energy» и АО «БРК-Лизинг».





"Выставка ЭКСПО-2017 сумела в полной мере объективно обрисовать ситуацию в мире и вызвать необходимый интерес к ВИЭ. ЭКСПО, произведя мультипликативный эффект, стало качественной пропагандой энергии будущего в целом и "чистых" источников энергии в частности", - подытожили в ведомстве.





В Министерстве по инвестициям и развитию РК также рассказали порталу Zakon.kz о том, какая работа проводится по итогам ЭКСПО.





По данным МИР РК, с начала открытия выставки изучены все технологии, размещенные на ЭКСПО, проведены переговоры с официальными представителями павильонов. По итогам работы было отобрано 32 проекта.





В настоящее время министерство совместно с заинтересованными компаниями и предприятиями продолжает изучать характеристики и возможность применения в Казахстане проектов и технологий, представленных на ЭКСПО.





Например, в сфере транспорта это производство «Железнодорожных шпал «Greenrail» (Италия), изготовленных из повторно переработанных резины и пластика. Такие шпалы значительно снижают вибрацию, шум, разрушение насыпей и расходы на обслуживание по сравнению со своими традиционными бетонными аналогами. Шпалы «Greenrail», с увеличенным сроком службы, также можно оснащать солнечными батареями.





В сфере строительства и ЖКХ - это технологии компании «Veolia» (Франция) по очистке сточных вод и по доочистке воды. Технология позволит получать воду, которую можно использовать повторно для ирригации, пополнения запасов грунтовых вод или для городских нужд, а кроме того производить удобрения, питательные вещества, генерировать тепловую и электроэнергию.





"Вместе с тем в настоящее время совместно с заинтересованными министерствами разрабатываются соответствующие Дорожные карты, по внедрению новых технологий, представленных на выставке", - отметили в МИР РК.





Напомним, в Астане с 10 июня по 10 сентября прошла Международная специализированная выставка ЭКСПО "Энергия будущего". Мероприятие посетило более 3 миллионов 860 тысяч человек.