Бегуны из Бразилии и ЮАР приняли участие в забега Alatau Trail Fest

В целом фестиваль посетило порядка 700 гостей, на старт вышло более 500 атлетов-любителей из 13 стран ближнего и дальнего зарубежья

В предгорьях Заилийского Алатау состоялся самый красочный любительский старт осени на пересечённой местности Alatau Trail Fest, сообщает Zakon.kz





Более полутысячи атлетов-любителей собрал в минувший уикендAlatau Trail Fest 2017. Участники этого уникальное по духу и атмосфере фестиваля бежали, ехали на велосипеде, вышагивали скандинавской ходьбой по тропам среди роскошных осенних пейзажей.





Бегуны в первый день состязались на дистанции 10+ километров, во второй преодолевали маршрут протяженностью 17+ км. Для тех, кто впервые решился опробовать себя в беге на пересеченной местности можно бежать только первый день. Но чтобы попасть в зачёт и получить медаль финишера, требовалось преодолеть дистанции двух дней, суммарно намотав порядка 30 километров.





Благодаря такому подходу Trail Fest был удобен как для начинающих бегунов, желающих почувствовать под ногами что-то новое помимо привычного асфальта, так и для более опытных атлетов-любителей, которые не ограничиваю себя бегом в пределах городской местности.









Поклонники горного велосипеда состязались в классической кросс-кантри гонке на дистанции 22+ километров, также по сильно пересечённой местности. Эта гонка получила статус негласного чемпионата города Алматы по МТВ среди любителей.





Также, этот веломаршрут преодолевали и участники категории трейл-дуо. Этот старт нововведение 2017 года, собрал немалое количество желающих. Трейл-дуо включает в себя велогонку первого (+22км) и забег второго дня (17+км). Победители в этой категории определены по итогам двух дней.





Лучших бегунов, велосипедистов, двоеборцев, а также участников старта по скандинавской ходьбе премировали сразу в нескольких возрастных категориях, раздельно среди мужчин и женщин. Общее количество призовых мест достигло 70 человек. Помимо этого, все атлеты преодолевшие двухдневный забег, трейл-дуо, велогонку, либо дистанцию скандинавской ходьбы получили памятную медаль финишера в форме яблока.





В целом фестиваль посетило порядка 700 гостей, на старт вышло более 500 атлетов-любителей из 13 стран ближнего и дальнего зарубежья, нескольких регионов Казахстана. Вот эти страны: Киргизия, Россия, Украина, Польша, Чехия, Великобритания, Франция, Иран, Ирландия, США, и даже такие экзотические страны как Бразилия и Южно-Африканская республика.



