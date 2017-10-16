В Кыргызстане недовольные итогами выборов вышли на митинг

В Таласе недовольные итогами выборов собрались на пеший марш

По данным «Азаттык», по центральным улицам города идет около 500 человек.

Также в Facebook появилось видео, что собираются якобы сторонники одного из кандидатов в президенты. Однако источники в правоохранительных органах отметили, что этот факт не подтвердился, — не установлено, где и когда снят ролик.

Ранее Омурбек Бабанов заявил, что получил провокационный материал о том, что его сторонники собираются на митинг.

Ранее Омурбек Бабанов заявил, что получил провокационный материал о том, что его сторонники собираются на митинг.

По словам очевидца, люди идут по улицам города и выкрикивают: "Таза шайлоо!" ("Честные выборы!").

Собравшиеся идут по улицам Таласа и выкрикивают лозунги.

Собравшиеся добрались до рынка, встретились там со сторонниками и направились в центр города.

По информации Sputnik Кыргызстан, на защиту порядка в Таласе готовы встать около 800-1000 дружинников, сообщил председатель Союза народных дружин Кыргызстана Тариэль Искаков. По его данным, возле здания областной администрации находится больше 200 человек.

Базар в Таласе закрыт. Изначально люди собирались у здания областной администрации, но сейчас все перемещаются к зданию музыкальной школы, которая находится неподалеку от здания обладминистрации.





На месте представители местного самоуправления пытаются успокоить людей. Наиболее активно ведут себя женщины, сообщил очевидец.



