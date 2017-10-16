В Кыргызстане недовольные итогами выборов вышли на митинг
16 октября 2017, 15:47
В Таласе по центральным улицам города идет около 500 человек.
В Таласе недовольные итогами выборов собрались на пеший марш, сообщает «Азаттык».
По данным «Азаттык», по центральным улицам города идет около 500 человек.
Как сообщает ИА «24.kg», полиция пока не комментирует данный факт.
«В настоящее время милиция разбирается. Пока никаких комментариев дать не можем», — сообщили в пресс-службе УВД области.
Также в Facebook появилось видео, что собираются якобы сторонники одного из кандидатов в президенты. Однако источники в правоохранительных органах отметили, что этот факт не подтвердился, — не установлено, где и когда снят ролик.
Ранее Омурбек Бабанов заявил, что получил провокационный материал о том, что его сторонники собираются на митинг.
«Это не так. Мы не будем захватывать власть. Наша победа еще будет. Меня и мою команду эти выборы сплотили и сделали крепче», — сказал политик.
По предварительным данным, Сооронбай Жээнбеков набрал 54,81 процента голосов избирателей. Омурбека Бабанова поддержали 33,74 процента проголосовавших
Как сообщает Sputnik Кыргызстан Таласская область является малой родиной Омурбека Бабанова. По предварительным итогам выборов президента, Бабанов набрал в Таласе более 85 процентов голосов. Всего же по республике за него проголосовало 33,74 процента избирателей, принявших участие в голосовании. Лидирует кандидат Сооронбай Жээнбеков, набравший почти 55 процентов голосов.
По информации Sputnik Кыргызстан, на защиту порядка в Таласе готовы встать около 800-1000 дружинников, сообщил председатель Союза народных дружин Кыргызстана Тариэль Искаков. По его данным, возле здания областной администрации находится больше 200 человек.
Собравшиеся добрались до рынка, встретились там со сторонниками и направились в центр города.
Собравшиеся идут по улицам Таласа и выкрикивают лозунги.
По словам очевидца, люди идут по улицам города и выкрикивают: "Таза шайлоо!" ("Честные выборы!").
Базар в Таласе закрыт. Изначально люди собирались у здания областной администрации, но сейчас все перемещаются к зданию музыкальной школы, которая находится неподалеку от здания обладминистрации.
На месте представители местного самоуправления пытаются успокоить людей. Наиболее активно ведут себя женщины, сообщил очевидец.
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Фото: очевидцев
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