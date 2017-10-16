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Казахстан запустил экспорт газа в Китай

16 октября 2017, 15:51

Газопровод стал самой мощной системой транспортировки газа в Центральной Азии - Бозумбаев.

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев прокомментировал запуск экспорта газа в Китай, передает Казинформ.

По его словам, газопровод «Казахстан - Китай» является самым сильным по мощности во всей Центральной Азии. Он напомнил, что соглашение о строительстве и эксплуатации газопровода между двумя странами было заключено еще в 2007 году.

«Реализация этого участка позволила создать мощный транзитный коридор для транспортировки среднеазиатского газа в Китай, также увеличить доходы казахстанской стороны от транзита газа. С начала эксплуатации по этому газопроводу транспортировано порядка 200 млрд кубов газа, тем самым газопровод стал самой мощной системой транспортировки газа в Центральной Азии», - отметил Бозумбаев.

Министр рассказал и о втором участке газопровода «Бейнеу - Бозой - Шымкент».

«Его строительство реализовано в соответствии с посланием Главы государства народу Казахстана 2008 года. Этот газопровод позволил обеспечить энергобезопасность поставок газа на юг нашей страны за счет ресурсов западных месторождений. По данному газопроводу уже транспортировано более 7 млрд кубов газа для внутреннего рынка. Возможность газификации получили более 500 населенных пунктов страны по маршруту прохождения газопровода», - отметил глава ведомства.

Министр также подчеркнул, что строительство магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» позволило обеспечить не только надежность газоснабжения внутреннего рынка страны, но также соединила в единую систему все стратегически важные газопроводы Казахстана.

Напомним, сегодня состоялся запуск экспорта газа в Китай. Местом приема газа китайской стороной определен пограничный пункт «Хоргос». Экспортный маршрут природного газа по территории Казахстана составит порядка 3 тысяч км, в работе будет задействовано более 10 компрессорных станций.

Азамат Сыздыкбаев.

Фото: abctv.kz.

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