Сборная Казахстана опустилась на 133-е место в рейтинге ФИФА

Самый большой скачок вверх совершила сборная Туркмении, поднявшись со 136-го на 114-е место (279).

Сборная Казахстана опустилась со 126-го на 133-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном на официальном сайте организации, пишет пишет Zakon.kz





В матчах проводимых в рамках отборочного раунда к чемпионату мира-2018 футболисты под руководством Александра Бородюка проиграли на выездесборной Румынии (1:3) и сыграли вничью дома с командой Арменией (1:1). В активе отечественной команды 231 очка.





В первой шестерке рейтинга изменений не произошло: лидерство сохранила сборная Германии. На втором месте идет команда Бразилии, а на третьем сборная Португалии. Последующие места в первой десятке занимают Аргентина, Бельгия, Польша.Сборная Франции поднялась на одну позицию, став седьмой (1226), испанцы поднялись с 11-го места на восьмое.





Самый большой скачек вниз осуществила команда Эквадора опустившись с 35-й на 60-ю позицию (608). Самый большой скачок вверх совершила сборная Туркмении, поднявшись со 136-го на 114-е место (279).



