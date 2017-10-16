Сборная Казахстана опустилась на 133-е место в рейтинге ФИФА
16 октября 2017, 15:52
Самый большой скачок вверх совершила сборная Туркмении, поднявшись со 136-го на 114-е место (279).
Сборная Казахстана опустилась со 126-го на 133-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном на официальном сайте организации, пишет Zakon.kz.
В матчах проводимых в рамках отборочного раунда к чемпионату мира-2018 футболисты под руководством Александра Бородюка проиграли на выездесборной Румынии (1:3) и сыграли вничью дома с командой Арменией (1:1). В активе отечественной команды 231 очка.
В первой шестерке рейтинга изменений не произошло: лидерство сохранила сборная Германии. На втором месте идет команда Бразилии, а на третьем сборная Португалии. Последующие места в первой десятке занимают Аргентина, Бельгия, Польша.Сборная Франции поднялась на одну позицию, став седьмой (1226), испанцы поднялись с 11-го места на восьмое.
Самый большой скачек вниз осуществила команда Эквадора опустившись с 35-й на 60-ю позицию (608). Самый большой скачок вверх совершила сборная Туркмении, поднявшись со 136-го на 114-е место (279).
Фото kff.kz
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