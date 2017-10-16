Упавший с моста в Алматы мужчина находится в тяжелом состоянии
16 октября 2017, 16:05
Он получил множеств травм при падении.
В Управлении здравоохранения Алматы рассказали о состоянии мужчины, упавшего с моста в Алматы 13 октября, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения города, пострадавший был доставлен в тяжелом состоянии в реанимационный зал приемного отделения Городской клинической больницы №7.
"При поступлении пациент осмотрен мультидисциплинарной бригадой, проведены все виды обследования. После обследования выставлен диагноз: тяжелая сочетанная травма, открытая черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки, пневмомедиостениум, ушиб легких, линейный перелом лобной кости с переходом на основание, кома 2 степени, травматический шок 3 степени", - сообщили в ведомстве.
Мужчина был госпитализирован в отделение реанимации клиники, и осмотрен всеми ведущими специалистами. На сегодняшний день его состояние стабильно тяжелое.
Напомним, инцидент произошел в минувшую пятницу, на пересечении улиц Саина - Джандосова.
фото: rg.ru
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