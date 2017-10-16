Упавший с моста в Алматы мужчина находится в тяжелом состоянии

Он получил множеств травм при падении.

В Управлении здравоохранения Алматы рассказали о состоянии мужчины, упавшего с моста в Алматы 13 октября , передает , передает Zakon.kz





Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения города, пострадавший был доставлен в тяжелом состоянии в реанимационный зал приемного отделения Городской клинической больницы №7.





"При поступлении пациент осмотрен мультидисциплинарной бригадой, проведены все виды обследования. После обследования выставлен диагноз: тяжелая сочетанная травма, открытая черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки, пневмомедиостениум, ушиб легких, линейный перелом лобной кости с переходом на основание, кома 2 степени, травматический шок 3 степени", - сообщили в ведомстве.





Мужчина был госпитализирован в отделение реанимации клиники, и осмотрен всеми ведущими специалистами. На сегодняшний день его состояние стабильно тяжелое.





Напомним , инцидент произошел в минувшую пятницу, на пересечении улиц Саина - Джандосова.



