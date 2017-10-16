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Убийца из Лас-Вегаса разорил казино на 40 миллионов долларов

16 октября 2017, 16:08

По прогнозам экспертов Morgan Stanley, трагедия в Лас-Вегасе, унесшая жизни почти 60 человек, снизит доходы владельцев отелей и казино на 4-6 процентов.

Акции компаний, которые владеют в США казино и отелями, упали в цене. Кроме того, зафиксировано снижение потока туристов в Лас-Вегас. Все это последствия бойни, устроенной Стивеном Пэддоком. Аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley опубликовали исследование, согласно которому негативный эффект для рынка продлится не менее полугода, сообщает Lenta.ru.

По прогнозам экспертов Morgan Stanley, трагедия в Лас-Вегасе, унесшая жизни почти 60 человек, снизит доходы владельцев отелей и казино на 4-6 процентов. Поток туристов восстановится не ранее чем через шесть месяцев, считают аналитики.

В прошлом году Лас-Вегас посетили 42,9 миллиона человек. В отелях было проведено в общей сложности около 22 тысяч различных форумов и конференций. Почти 95 процентов из 150 тысяч номеров города отелей Кларк Каунти (Clark County) были забронированы. Доходы казино составили 9,7 миллиарда долларов. Таким образом, если прогноз Morgan Stanley верен, только игорный бизнес Невады недосчитается как минимум 40 миллионов долларов.

Вечером 1 октября 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам музыкального фестиваля, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Из-за его действий погибли 58 человек, пострадали более 500.

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Фото: U.S. government

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