По подозрению в попытке совращения школьников в Павлодаре задержан гражданин Германии

В Павлодаре двое учеников школы №4 чуть не стали жертвами мужчины, который с неизвестными намерениями попытался обманом завести детей на съемную квартиру , передает корреспондент , передает корреспондент pavlodarnews.kz





Голосовое сообщение об этом, адресованное родителям учеников СОШ №4 по мессенджеру WhatsApp, облетело все чаты в Павлодаре и взбудоражило соцсети.





«Вчера после дополнительных занятий Вова и Жасмин вышли из школы, - сообщает женский голос. – В районе кинотеатра «Космос», ближе к «Шагале» детям встретился мужчина, который сказал, что нужно купить ему телефон, так как у него украли. Он купил детям мороженое, попросил показать, где «Гулливер», чтобы он приобрел там телефон. Мужчина в возрасте. На вид ему лет 45, а на самом деле оказалось 63. Тут я Жасмине позвонила, сказала, где ты, почему тебя нет дома, быстро домой. Она бросила мороженое в мусорку и побежала домой, а Вовка остался. С ним была еще одна девочка – Кристина, не из нашего класса. Ей 14 лет, учится в седьмом классе. Эта Кристина вместе с нашим Вовой повели мужчину в «Гулливер». Там он им купил еще мороженое, купил телефон, показал, что у него куча денег, сказал, что ему нужно снять квартиру. Он уговорил детей поехать с ним, усадил в машину. Завел детей в подъезд, они поднялись на девятый этаж, он подвел их к квартире, чтобы завести туда. В квартире никто не открыл. Мужчина попросил их подождать, сказал, что оставит вещи и купит им пива. Но тут дети что-то заподозрили, не знаю, что там у них в мозгу сработало, но они сели в лифт и поехали вниз. Он увидел, что его жертвы уходят, побежал вниз по лестнице. А лифт застрял на первом этаже, и он встал возле первого этажа. Дети заплакали. Подошла какая-то девочка и спросила, почему лифт не вызывается. Мужчина стал спрашивать новенькую «как тебя зовут, ты в этом подъезде живешь, давай встречаться, давай пиво попьем». Всякую ерунду ей предлагал, про плачущих Вову и Кристину сказал, что это его. А дети в это время кричали: «Он нам вообще никто». Девочка вышла на улицу и позвонила папе. Родители у нее ответственные оказались, прилетели быстро на такси. Вызвали милицию, приехало пять машин. Папа девочки схватил этого мужчину и до задержания не отпускал. Задержанный оказался гражданином Германии. Квартиру снял всего на несколько суток и планировал уехать обратно».





В ДВД Павлодарской области происшествие с детьми подтвердили.





- В отношении 63-летнего жителя Федеративной Республики Германия проводится досудебное расследование по статье 24, часть 3 – 124 УК РК,– «Покушение на развращение малолетних».





В рамках досудебного расследования, путем проведения следственных мероприятий, проверяются все доводы и обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на официальный запрос агентства.





Светлана Воронова