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Тенге продолжает укрепляться

16 октября 2017, 16:14

Цена за доллар в обменниках колеблется в диапазоне 333,8 - 334,1 тенге.

Завершилась дневная сессия KASE, сообщает Zakon.kz.

Минимальная цена на дневных торгах - 332,95 тенге, максимальная - 333,25. Последняя сделка была совершена на отметке в 333,17.

По итогам обеих сессии минимальная стоимость доллара составила 332,05 тенге, максимальная - 333,25.

Средневзвешенный курс доллара в понедельник остановился на отметке 333,03 тенге. Суммарный объем торгов – 115,8 миллиона долларов. В торгах приняли участие 26 банков.

По данным Kurs.kz, цена за доллар в обменниках колеблется в диапазоне 333,8 - 334,1 тенге.

Фото: kzt.io.

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