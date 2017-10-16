Тенге продолжает укрепляться
16 октября 2017, 16:14
Цена за доллар в обменниках колеблется в диапазоне 333,8 - 334,1 тенге.
Завершилась дневная сессия KASE, сообщает Zakon.kz.
Минимальная цена на дневных торгах - 332,95 тенге, максимальная - 333,25. Последняя сделка была совершена на отметке в 333,17.
По итогам обеих сессии минимальная стоимость доллара составила 332,05 тенге, максимальная - 333,25.
Средневзвешенный курс доллара в понедельник остановился на отметке 333,03 тенге. Суммарный объем торгов – 115,8 миллиона долларов. В торгах приняли участие 26 банков.
По данным Kurs.kz, цена за доллар в обменниках колеблется в диапазоне 333,8 - 334,1 тенге.
Фото: kzt.io.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4883568-b4df2d5e59143de12a88c90714295e15
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...