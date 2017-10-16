Крайне тяжелым остается состояние мальчика, упавшего с эскалатора в алматинском ТРЦ
16 октября 2017, 16:15
Ухудшений в его состоянии не наблюдается.
Состояние ребенка, упавшего с третьего этажа в ТРЦ "Март", остается тяжелым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Алматы.
"Состояние ребенка остается крайне тяжелым, за время наблюдения без ухудшений. Ребенок находится в отделении реанимации Центра детской неотложной медицинской помощи", - сказано в распространенном сообщении.
12 октября в ТРЦ "Март" с эскалатора, с высоты третьего этажа не удержался на маминых руках и упал двухлетний мальчик. Ребенок получил серьезную травму головы, в больнице ему была проведена операция.
фото: UaUa.INFO
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