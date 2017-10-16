Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Крайне тяжелым остается состояние мальчика, упавшего с эскалатора в алматинском ТРЦ

16 октября 2017, 16:15

Ухудшений в его состоянии не наблюдается.

Состояние ребенка, упавшего с третьего этажа в ТРЦ "Март", остается тяжелым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Алматы.

"Состояние ребенка остается крайне тяжелым, за время наблюдения без ухудшений. Ребенок находится в отделении реанимации Центра детской неотложной медицинской помощи", - сказано в распространенном сообщении.

12 октября в ТРЦ "Март" с эскалатора, с высоты третьего этажа не удержался на маминых руках и упал двухлетний мальчик. Ребенок получил серьезную травму головы, в больнице ему была проведена операция.

фото: UaUa.INFO

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...