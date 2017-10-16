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Медики рассказали о состоянии рабочего, получившего сильный удар током в Алматы

16 октября 2017, 16:24

Наблюдается динамика улучшения.

Состояние молодого человека, получившего удар током и сильные ожоги, остается тяжелым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Алматы.

Пострадавший остается в ожоговом отделении ГКБ №4. Напомним, ему был поставлен диагноз: электротравма II степени, термический ожог 40% тела.

"На данный момент общее состояние пациента остается стабильно тяжелым. В отделении проводится весь комплекс специализированного лечения (инфузионная терапия, антибактериальная терапия, перевязки с мазевыми препаратами), в динамике наблюдается улучшение состояния", - отметили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел 11 октября на пересечении улиц Гоголя - Тулебаева. Во время проведения работ удар током получил рабочий. Как рассказала очевидец, во время случившегося произошла сильная вспышка пламени. Как рассказал врачам пострадавший, ожоги он получил в результате этой вспышки.

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