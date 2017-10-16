Резолюция

Республиканской конференции делегатов коллегий адвокатов

(Астана, 14 октября 2017 года)

Внеочередная Республиканская конференция делегатов коллегий адвокатов (далее - Конференция), обсудив концепцию проекта Закона «О юридической помощи» (далее - Концепция) и проект Закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» (далее - Законопроект) и выступая от имени всех адвокатов Казахстана, выражает свою крайнюю обеспокоенность попытками вмешательства государства в деятельность адвокатского сообщества.

Считаем, что основные положения Концепции и Законопроекта противоречат принципиальной позиции Главы государства о необходимости развития и укрепления института адвокатуры, изложенной в Протоколе заседания Совета по правовой политике при Президенте Республики Казахстан от 08 февраля 2017 года и Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденной указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858.

Конференция констатирует, что Законопроект не привносит ничего позитивного в правовое регулирование деятельности адвокатов, а некоторые его статьи прямо направлены на ограничение независимости адвокатуры и посягательство на статус адвоката. На сегодняшний день роль и место профессионального защитника (адвоката) крайне принижены, а уголовное правосудие продолжает оставаться неоправданно суровым и репрессивным; имеют место массовые нарушения прав адвокатов.

Очевидная направленность законопроекта на усиление регуляторного и правоприменительного воздействия на адвокатуру не соответствует международным стандартам регулирования юридической профессии, которые предполагают отход от ее внешнего регулирования и усиления независимости.

Конференция категорически против идеи огосударствления адвокатуры; попыток формирования дисциплинарных комиссий с участием представителей исполнительной власти и судей в отставке. Все это явно противоречит самой природе адвокатуры, нарушает принципы ее независимости и самоуправления адвокатуры и не соответствует Основным положениям о роли адвокатов, принятых Генеральной ассамблеей ООН.

Идея создания института юридических консультантов по существу представляет собой формирование «параллельной адвокатуры», что не отвечает традициям и истории ее развития, может привести к её деградации и разрушению и в целом профессии, а также противоречит международной практике и стандартам.

Адвокатское сообщество считает неуместным вмешательство государства в деятельность адвокатуры, ограничение сроков полномочий членов президиумов коллегий адвокатов, навязывание недемократичной процедуры выборов председателей президиума Республиканской коллегии адвокатов, а также намерение регулировать размеры членских взносов и гонораров адвокатов.

Сохранение независимости юридической профессии является первостепенно важным и незаменимым в плане обеспечения гарантий прав человека, доступа к правосудию и верховенства права.

Министерство юстиции вместо принятия реальных мер по развитию адвокатуры, обеспечению полноценной состязательности и равноправия сторон и расширения прав адвокатов-защитников, совершает прямо противоположное действие, направленное на то, чтобы не просто ограничить права адвокатов, но и сформировать неприемлемые по своей сути механизмы осуществления над ними контроля со стороны исполнительной власти.

Конференция со всей ответственностью констатирует, что принятие предложенного Законопроекта неизбежно повлечет за собой ущемление прав граждан Республики Казахстан на защиту и квалифицированную юридическую помощь и нарушение стандартов справедливого правосудия, ибо зависимая от государства, несвободная от давления и излишне зарегулированная адвокатура не сможет обеспечить реализацию этой конституционной гарантии.

При таких обстоятельствах Конференция заявляет свое категорическое несогласие с Законопроектом и призывает исполнительную власть перейти к конструктивному диалогу с адвокатским сообществом.