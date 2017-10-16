В США известный актер Джерард Батлер попал в ДТП на мотоцикле
16 октября 2017, 16:35
Его госпитализировали в больницу.
Актёр Джерард Батлер, попавши в Лос-Анджелесе в ДТП на своем мотоцикле, госпитализирован, сообщает RT.
«Кто-то вызвал скорую, приехали медики и доставили Джерарда в ближайшую больницу, где врачи окажут ему необходимую помощь. К счастью, он не получил переломов, лишь ссадины и ушибы», — сообщил источник издания The Sun.
Батлер известен ролями в фильмах «P. S. Я тебя люблю», «Законопослушный гражданин», «Рок-н-рольщик».
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