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В США известный актер Джерард Батлер попал в ДТП на мотоцикле

16 октября 2017, 16:35

Его госпитализировали в больницу.

Актёр Джерард Батлер, попавши в Лос-Анджелесе в ДТП на своем мотоцикле, госпитализирован, сообщает RT.

«Кто-то вызвал скорую, приехали медики и доставили Джерарда в ближайшую больницу, где врачи окажут ему необходимую помощь. К счастью, он не получил переломов, лишь ссадины и ушибы», — сообщил источник издания The Sun.

Батлер известен ролями в фильмах «P. S. Я тебя люблю», «Законопослушный гражданин», «Рок-н-рольщик».

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