НБ РК: Инфляция к концу 2017 года останется в пределах целевого коридора

По официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан в сентябре инфляция в месячном выражении составила 0,3%. Инфляция за 9 месяцев года сложилась на уровне 4,2% и сохраняется ниже показателя аналогичного периода предыдущего года (5,6%), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Банка РК.

В сентябре годовая инфляция составила 7,1%, что соответствует целевым показателям. По оценкам Национального Банка инфляция к концу 2017 года останется в пределах целевого коридора 6-8%, а в последующем начнет плавное вхождение в целевой диапазон, который на конец 2018 года составляет 5-7%.

По результатам сентябрьского опроса населения инфляция, воспринимаемая за прошедший месяц и последние 12 месяцев, снизилась. Ожидания населения относительно роста цен в будущем незначительно разнятся в зависимости от срока.

Наблюдается уменьшение доли респондентов, отмечающих рост инфляции за прошедший месяц (с 72% до 68%) и за 12 месяцев (с 89% до 87%). Меньшее количество респондентов отмечает быстрый рост цен за последний год (51% вместо 55%).

Как и в предыдущем месяце, большинство опрошенных ожидает умеренного роста цен в следующем месяце (44% опрошенных). Что касается ожиданий по годовой инфляции, 37% опрошенных считают, что цены будут расти также, как и сейчас.

В сентябре 2017 года количественная оценка инфляции на год вперед (инфляционные ожидания), рассчитываемая по данным ответов на вопрос «Как, по Вашему мнению, в целом изменятся цены в следующие 12 месяцев?», продолжает находиться внутри целевого коридора на 2018 год (5-7%) и составляет 6,5%.