Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Водителю лимузина, сбившему насмерть мужчину в Костанае, не удалось избежать наказания

16 октября 2017, 16:38

Версия о том, что машина покатилась произвольно, без водителя, в ходе следствия была опровергнута.

Уголовное дело по факту наезда лимузина на пенсионера-охранника передано в прокуратуру, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Как отметили в полиции, сотрудниками управления дознания ДВД Костанайской области уголовное дело по статье 345 части 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения» окончено производством и в ближайшее время будет направлено в суд.

Напомним, ДТП происшествие произошло 17 июля текущего года на автомобильной стоянке по улице Карбышева. Лимузин совершил наезд на 74-летнего пенсионера, работавшего охранником автостоянки. В СМИ сообщали, что в момент наезда за рулем авто никого не было.

"Однако, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что в момент движения за рулем автомашины находился 37-летний водитель, который, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пожилого мужчину. От полученных телесных повреждений охранник скончался на месте происшествия. Вина подозреваемого доказана материалами уголовного дела, в том числе проведенными следственными экспериментами, экспертизами и показаниями свидетелей", - отметили в ДВД.

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...