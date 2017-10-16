Водителю лимузина, сбившему насмерть мужчину в Костанае, не удалось избежать наказания
16 октября 2017, 16:38
Версия о том, что машина покатилась произвольно, без водителя, в ходе следствия была опровергнута.
Уголовное дело по факту наезда лимузина на пенсионера-охранника передано в прокуратуру, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.
Как отметили в полиции, сотрудниками управления дознания ДВД Костанайской области уголовное дело по статье 345 части 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения» окончено производством и в ближайшее время будет направлено в суд.
Напомним, ДТП происшествие произошло 17 июля текущего года на автомобильной стоянке по улице Карбышева. Лимузин совершил наезд на 74-летнего пенсионера, работавшего охранником автостоянки. В СМИ сообщали, что в момент наезда за рулем авто никого не было.
"Однако, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что в момент движения за рулем автомашины находился 37-летний водитель, который, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пожилого мужчину. От полученных телесных повреждений охранник скончался на месте происшествия. Вина подозреваемого доказана материалами уголовного дела, в том числе проведенными следственными экспериментами, экспертизами и показаниями свидетелей", - отметили в ДВД.
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