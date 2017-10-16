Касымов прокомментировал ДТП с участием полицейского в Темиртау
16 октября 2017, 16:40
По результатам расследования полицейский освобожден от должности.
Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов прокомментировал ДТП с участием полицейского в Темиртау, передает Zakon.kz.
В ответе на обращение Александра Павлова на портале электронного правительства министр отметил, что по данному факту было проведено служебное расследование.
"По результатам за нарушение служебной дисциплины и Правил дорожного движения, приказом начальника ДВД Есенгельдин Б.С. освобожден от занимаемой должности. Этим же приказом, в отношении других сотрудников и их руководителей приняты строгие меры дисциплинарной ответственности. Кроме этого, в отношении Есенгельдина Б. собран административный материал, по которому в соответствии со ст. 806 КРКобАП будет принято соответствующее решение по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы Каменевой Д", - говорится в ответе министра.
Напомним, об аварии стало известно в конце сентября. Как сообщал "Новый Вестник", сотрудник полиции на Land Cruiser проехал на красный сигнал светофора на перекрестке улиц Чернышевского и Димитрова и на полном ходу врезался в Audi 80. В момент удара в Audi на пассажирском сиденье находилась Дарья Каменева. От удара головой она потеряла сознание. Пострадавшая с черепно-мозговой травмой была доставлена в больницу. Пострадавшие опасались, что полицейский уйдет от ответственности.
Фото: nv.kz.
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