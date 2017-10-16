НПО просит Парламент остановить беспредел и отменить примирение по делам об изнасиловании

Каждое примирение - это травля и давление на жертву.

Zakon.kz. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила известный адвокат Айман Умарова





Мы постоянно под давлением и преследованием и все из-за несовершенства закона, который позволяют преступникам примиряться с изнасилованной, пишут представители НПО, обращаясь к парламентариям.





«Каждое примирение это травля и давление на жертву! Эта коррупционная статья дает возможность заработать всем, начиная со следователя, заканчивая судьей, негодуют представители НПО. Эта коррупционная статья, на государственном уровне, на законных основаниях продает женскую честь!





Эта коррупционная статья, обыкновенная дискриминация женщин, вы не слышите нас, не хотите решать эту ситуацию, потому что в Парламенте 27% женщин, потому что в правоохранительной системе, следственных органах тоже работают мужчины, потому что законы пишут и утверждают в гендерном меньшинстве!





Это нарушение прав женщин, дискриминация по половому признаку, а наша страна в сентябре 2015 года присоединилась к целям устойчивого развития ООН (ЦУР), в которых 12 из 17 целей являются гендерно-чувствительными. В рамках реализации гендерной политики в Республике Казахстан формируется в общественном сознании необходимость социального равенства мужчин и женщин во всех сферах общественной жизни.





Эта коррупционная статья, не дает нам полную статистику, нигде не озвучены цифры по примирившимся преступникам, нигде не называют их имена, не публикуют их фотографии».





По данным ДВД Алматы 70% дел по изнасилованиям не доходят до суда, примиряются, сообщают общественники. По их доводам, всего 8-10% потерпевших от изнасилования заявляют в полицию.





Наша страна наводнена насильниками, считают общественники и приводят пример: «Сейчас один из экс-депутатов, 53-летний нуротановец, преследует свою жертву - 19-ти летнюю девушку Елену Иванову, идет шантаж и угрозы, она просит о помощи, но вы молчите! Такое же давление, сообщают они, переживают и пережили другие их подзащитные и называют конкретные имена.





Представители НПО просят депутатов Парламента остановить этот беспредел, ведь количество изнасилований только растет.





По официальным данным, которые имеются на сегодняшний день сайте Комитета по правовой статистике при Генеральной прокуратуре РК, за 9 месяцев этого года в производстве находилось 383 дела об изнасиловании (в ЕРДР зарегистрированы 174 дела). В отношении женщин – 168, окончены производством 86 дел, в суд направлено всего лишь 17 дел.





Торгын Нурсеитова

Фото riavrn.ru



