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Актер Марьянов перед смертью лечился от алкоголизма в клинике

16 октября 2017, 16:48

В последнее время он очень много выпивал.

Умирающего актера Дмитрия Марьянова повезли в больницу из подмосковной клиники, в которой он проходил лечение от алкогольной зависимости, сообщает телеканал «360».

«Насколько я знаю, его жена Ксения [Бик] определила его в частную клинику, где лечатся от алкоголизма. В последнее время он выпивал очень много», — заявил собеседник телеканала.

Источник телеканал «360» отметил, что потерявшего сознание актера в больницу, возможно, доставили не друзья: «Может, в этой клинике вызывали скорую, а она не приехала или не нашла. Вот и решили его повезти в машине. Я считаю, что его надо было сразу положить в нормальную больницу».

О смерти Марьянова стало известно вечером 15 октября. Источник в правоохранительных органах заявил, что артист почувствовал себя плохо и потерял сознание, когда возвращался в Москву с дачи на автомобиле. Сообщалось, что в больницу его повезли друзья, поскольку служба скорой помощи оказалась перегружена вызовами.

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