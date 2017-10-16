Актер Марьянов перед смертью лечился от алкоголизма в клинике

В последнее время он очень много выпивал.

Умирающего актера Дмитрия Марьянова повезли в больницу из подмосковной клиники, в которой он проходил лечение от алкогольной зависимости, сообщает сообщает телеканал «360»





«Насколько я знаю, его жена Ксения [Бик] определила его в частную клинику, где лечатся от алкоголизма. В последнее время он выпивал очень много», — заявил собеседник телеканала.





Источник телеканал «360» отметил, что потерявшего сознание актера в больницу, возможно, доставили не друзья: «Может, в этой клинике вызывали скорую, а она не приехала или не нашла. Вот и решили его повезти в машине. Я считаю, что его надо было сразу положить в нормальную больницу».



