Актер Марьянов перед смертью лечился от алкоголизма в клинике
16 октября 2017, 16:48
В последнее время он очень много выпивал.
Умирающего актера Дмитрия Марьянова повезли в больницу из подмосковной клиники, в которой он проходил лечение от алкогольной зависимости, сообщает телеканал «360».
«Насколько я знаю, его жена Ксения [Бик] определила его в частную клинику, где лечатся от алкоголизма. В последнее время он выпивал очень много», — заявил собеседник телеканала.
Источник телеканал «360» отметил, что потерявшего сознание актера в больницу, возможно, доставили не друзья: «Может, в этой клинике вызывали скорую, а она не приехала или не нашла. Вот и решили его повезти в машине. Я считаю, что его надо было сразу положить в нормальную больницу».
О смерти Марьянова стало известно вечером 15 октября. Источник в правоохранительных органах заявил, что артист почувствовал себя плохо и потерял сознание, когда возвращался в Москву с дачи на автомобиле. Сообщалось, что в больницу его повезли друзья, поскольку служба скорой помощи оказалась перегружена вызовами.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4883579-f2d40511ad7064531048f5de3b974d6e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...