Астанчанка выиграла суд у стоматолога за выпавшие зубы
16 октября 2017, 16:53
Проверка показала, что стоматологические услуги были выполнены ненадлежащим образом.
Жительница Астаны обратилась в одну из стоматологических клиник для лечения зубов. Стоматологом было проведено снятие коронок, лечение и протезирование зубов пациентки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.
После проведения лечения и протезирования пациентка не могла есть и её беспокоила сильная зубная боль. Она обратилась к стоматологу с указанными жалобами, на что был дан ответ, что в ближайшее время все осложнения пройдут.
Однако, спустя время, зубная боль только усиливалась, затем зубы начали трескаться и выпадать.
Женщина обратилась в РГУ "Департамент охраны общественного здоровья города Астаны" с жалобой на действия стоматолога.
"Департаментом охраны общественного здоровья по жалобе пациентки проведена проверка, в результате чего установлено, что при оказании стоматологической помощи не соблюдены стандарты эндодонтического и ортопедического лечения зубов, а именно допущены незначительное различие в цвете, завышение коронок в прикусе, выпирание коронки в щёчную сторону, нарушен контакт жевательных зубов и расцементирование коронки, не проведены контрольные рентген-снимки после лечения зубов", - говорится в сообщении.
Кроме того, не составлен договор с клиентом на оказание платных услуг, лечение и протезирование проведено без информированного согласия.
"Алматинский районный суд Астаны удовлетворил исковые требования, взыскав в пользу пациентки уплаченную сумму в размере 1 060 000 тенге и в счет возмещения морального вреда 150 000 тенге", - говорится в тексте.
Фото: РИА Новости/ Павел Комаров.
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