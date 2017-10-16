Астанчанка выиграла суд у стоматолога за выпавшие зубы

Жительница Астаны обратилась в одну из стоматологических клиник для лечения зубов. Стоматологом было проведено снятие коронок, лечение и протезирование зубов пациентки, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.





После проведения лечения и протезирования пациентка не могла есть и её беспокоила сильная зубная боль. Она обратилась к стоматологу с указанными жалобами, на что был дан ответ, что в ближайшее время все осложнения пройдут.





Однако, спустя время, зубная боль только усиливалась, затем зубы начали трескаться и выпадать.





Женщина обратилась в РГУ "Департамент охраны общественного здоровья города Астаны" с жалобой на действия стоматолога.





"Департаментом охраны общественного здоровья по жалобе пациентки проведена проверка, в результате чего установлено, что при оказании стоматологической помощи не соблюдены стандарты эндодонтического и ортопедического лечения зубов, а именно допущены незначительное различие в цвете, завышение коронок в прикусе, выпирание коронки в щёчную сторону, нарушен контакт жевательных зубов и расцементирование коронки, не проведены контрольные рентген-снимки после лечения зубов", - говорится в сообщении.





Кроме того, не составлен договор с клиентом на оказание платных услуг, лечение и протезирование проведено без информированного согласия.





"Алматинский районный суд Астаны удовлетворил исковые требования, взыскав в пользу пациентки уплаченную сумму в размере 1 060 000 тенге и в счет возмещения морального вреда 150 000 тенге", - говорится в тексте.



