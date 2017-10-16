Иногородние дети вместо учебы работали на рынке в Алматы

В Алматы финишировало республиканское оперативно - профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе», проведенное в целях стабилизации оперативной обстановки среди несовершеннолетних, передает передает Zakon.kz со ссылкой на Местную полицейскую службу города.





В ходе ОПМ были привлечены представители заинтересованных государственных органов, неправительственных организаций, общественность, органы образования, местные исполнительные органы, родительские комитеты, педагогические коллективы и другие службы ОВД.





«Цель акции - профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, выявление групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, употребляющих алкогольные напитки, наркотические, токсические и психотропные вещества, а также выявление фактов нахождения несовершеннолетних вне жилища в вечернее и ночное время без сопровождения законных представителей. Кроме того, сотрудники нашего подразделения особо акцентировали работу по проверке рынков и автомобильные моек, где нередко можно встретить стоящего за прилавком ребенка или моющего транспорт подростка. Увы, но некоторые нерадивые родители вместо того, чтобы обеспечить свое чадо учебным процессом, как того требует закон, предпочитают его трудовую эксплуатацию», - заявила начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.



