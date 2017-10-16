Трое погибших пешеходов в Костанайской области работали водителями машин скорой помощи
16 октября 2017, 17:03
Информацию в соцсетях, что это были врачи и была якобы месть от пациентов опровергли в управления здравоохранения области.
Менеджер по связям с общественностью управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева сообщила alau.kz некоторые обстоятельства гибели троих мужчин в ДТП, которое случилось 14 октября в Житикаре.
Водители возвращались домой. Переходили дорогу по пешеходному переходу. Всех троих сбивает автомобиль. Мужчина, по словам Ксении Жилкибаевой, получили травмы несовместимые с жизнью.
«В некоторых СМИ написали, что это были врачи. Это не так. Распространяется информация в социальных сетях, что это была якобы месть от пациентов. Это не так. Водители работали в Житикаринской ЦРБ. Один водитель работал на машине скорой помощи, второй был водителем приёмного отделения, третий — водитель гаража», — сообщила Ксения Жилкибаева.
Медицинские работники Костанайской области выражают соболезнование семьям погибших, которым профком и сотрудники ЦРБ окажут материальную помощь.
Напомним, в Житикаре погибли трое пешеходов, который сбил автомобиль. За рулем находился 23-летний водитель. Он пытался скрыться, но был задержан полицейскими.
Фото с сайта alau.kz
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