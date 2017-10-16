Вратарь умер после столкновения с напарником на поле

Игрока доставили в больницу, но врачи не сумели спасти жизнь голкиперу.

Вратарь индонезийского клуба "Персела" Чойрул Худа скончался после столкновения с напарником во время матча национального чемпионата , пишет , пишет Zakon.kz . Видео было опубликовано на YouTube-канале tvOneNews.









Инцидент произошел в конце первого тайма матча национального первенства с клубом «Семен Паданг». Худа столкнулся с товарищем по команде Рамоном Родригесом и получил тяжелые травмы головы и шеи.

Игрока доставили в больницу, но врачи не сумели спасти жизнь голкиперу.



