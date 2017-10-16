Вратарь умер после столкновения с напарником на поле
16 октября 2017, 17:03
Игрока доставили в больницу, но врачи не сумели спасти жизнь голкиперу.
Вратарь индонезийского клуба "Персела" Чойрул Худа скончался после столкновения с напарником во время матча национального чемпионата, пишет Zakon.kz. Видео было опубликовано на YouTube-канале tvOneNews.
Инцидент произошел в конце первого тайма матча национального первенства с клубом «Семен Паданг». Худа столкнулся с товарищем по команде Рамоном Родригесом и получил тяжелые травмы головы и шеи.
Игрока доставили в больницу, но врачи не сумели спасти жизнь голкиперу.
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