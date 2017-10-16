«Казгидромет»: Аномальных морозов этой зимой в Казахстане не будет!

Прогноз разослан во все акиматы страны и службам ЧС для ознакомления и подготовки к зимнему, а потом и к весеннему периоду.

Аномальных морозов этой зимой в Казахстане не будет! Такой прогноз на ближайшие 5 месяцев представила сегодня в Астане директор РГП «Казгидромет» Марина Шмидт, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Так, согласно консультативному прогнозу «Казгидромета», ноябрь 2017 года ожидается осадочным и ветреным, в утренние и ночные часы с туманами и гололедными явлениями. Во второй половине месяца на севере, востоке и в центре страны ожидаются снегопады с усилением ветра и метелью.





«В течение месяца ожидаются три волны похолодания: в конце первой, второй и третьей декады, которая будет интенсивней одна за другой. Ощутимые морозы следует ожидать в конце месяца, когда температура воздуха понизится в северной половине ночью до 30 мороза, днем до 15 мороза, а в южной половине ночью до 15 мороза, днем до 5 мороза. Устойчивый снежный покров на севере, востоке и в центре страны ожидается в середине месяца, на юге и западе страны во второй половине декабря», - сказала Шмидт.





В декабре, по ее словам, казахстанцев ждет частое вторжение холодных воздушных масс с районов арктических морей, что обусловит холодную и снежную погоду в восточной половине республики, а в западной половине с выносом теплых воздушных масс ожидается теплая (выше нормы на 1°С) и малоснежная погода.





«Январь 2018 года по праву заслужит звание холодного месяца в году, с господством Сибирского антициклона. На большей части страны температурный фон предполагается ниже средних многолетних значений на 1-2°С и малоснежным. Исключение составят западные и крайние южные регионы нашей республики, где температурный фон ожидается близким к норме. Количество осадков за месяц ожидается около нормы на западе, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока страны», - добавила директор «Казгидромета».





Февраль, по ее словам, принесет с собой обильные снегопады, сильные ветра и метели. При этом в северо-западной половине нашей республики с ультраполярным вторжением холодных воздушных масс ожидается умеренно морозная погода, с температурой воздуха ниже климатической нормы на 1-2 °С, а в юго-восточной части страны с частыми выходами южных циклонов температурный фон ожидается около климатической нормы.





«Начало календарной весны ожидается переменчивой: возвраты зимы с частыми осадками и усилением ветра не раз будут чередоваться по-весеннему теплыми и погожими днями. Средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°С на юго-западе и юге страны, около климатических значений – на остальной территории. Количество осадков предполагается больше нормы на западе, севере, в горных и предгорных районах востока и юго-востока; меньше нормы на юге страны; около нормы – на остальной территории», - заключила она.





Марина Шмидт отметила, что сезонный прогноз носит консультативный характер с вероятностью 60%, который в последующем уточняется прогнозами погоды на месяц, декаду и прогнозами на более короткие сроки.





К слову, этот прогноз разослан во все акиматы страны и службам ЧС для ознакомления и подготовки к зимнему, а потом и к весеннему периоду.





Татьяна Ковалева, Астана.



