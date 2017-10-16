Дарига Назарбаева встретилась с молодежью в Атырауской области

Целью мероприятия является консолидация молодежи в обсуждении, решении вопросов и проблем общества, инициатив и предложений молодых людей.

В Атырау завершился Республиканский форум «Дни Конгресса молодежи Казахстана в Атырауской области». Мероприятие было организовано в честь 15-летия ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана», сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу конгресса.





Форум собрал около 300 лидеров молодого поколения со всего Казахстана, звезды телевидения, политических и общественных деятелей.













В работе Форума приняли участие: председатель Совета Конгресса молодежи Казахстана Дарига Назарбаева, аким Атырауской области Нурлан Ногаев, исполнительный директор Конгресса Айдын Сабитов, председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Нурлан Утешев, известная телеведущая, основатель телелаборатории «SS Lab» Санди Султан, руководитель пресс-службы Фонда Первого Президента Акерке Берлибай, исполнительный директор ассоциации «Болашак» Азамат Божаков, а также руководители управлений по вопросам молодежной политики г. Астаны, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской областей, успешные бизнесмены и общественные деятели среди молодежи.





Дарига Назарбаева «поговорила» с молодежью на волнующие их актуальные темы, а также принимала меры для их решения, на месте поручая уполномоченным лицам, находящимся в зале.













В своей вступительной речи, Дарига Нурсултановна предупредила всех, чтобы пленарное заседание не состояло только из докладов, а послужила диалоговой площадкой без официоза.





В ходе пленарного заседания лидеры молодежных организаций выступили со своими докладами.





Руководитель координационного агентства проекта Всемирного банка «Развитие молодежного корпуса», председатель ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» Вера Ким рассказала о промежуточных итогах проекта, руководитель республиканского штаба молодежных трудовых отрядов «Жасыл Ел» Тохтар Болысов поделился новыми инициативами организации по развититю экологического мышления.





О деятельности Конгресса молодежи Казахстана и МО РК в сфере военно-патриотического воспитания рассказала руководитель Национального военно-патриотического центра при МО РК Салтанат Али.













Руководитель ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Атырауской области» Роллан Куспан выступил о работе управления с молодежью области. Слово о проекте было предоставлено и Санди Султан, чья телелаборатория “SS Lab” сотрудничает с Конгрессом молодежи Казахстана по республиканскому проекту по развитию молодежной журналистики «Жас Медиа».













Некоторые из выступающих рассказали о проблемах, которые стоят перед ними при реализации проектов.

















Дарига Назарбаева спрашивала «Чем мы можем помочь?» и поручала определенные задачи исполнительному директору Конгресса молодежи Казахстана.





Вопросы, касаемые Атырауской области, сенатор выясняла на месте с рядом сидящим акимом области. Также депутатом было поручено Конгрессу заняться исследованиями об эффективности государственных программ для молодежи.





После выступлений лидеров республиканских молодежных организаций, микрофон был предоставлен залу. Представители из числа сельской молодежи, молодежи регионов подняли вопросы об установке ПТУ в сельских местностях, поддержке молодежного маслихата, сбыте казахстанской продукции за рубеж, пиару представителей молодежи в области науки и исследований и др.













Также депутат Парламента наградила благодарственным письмом активных деятелей молодежной политики за вклад в развитие важного направления для страны.













Напомним, с 13 по 15 октября 2017 года Конгресс молодежи Казахстана по заказу Управления по вопросам молодежной политики Атырауской области проводит Республиканский форум молодежи «Дни Конгресса молодежи Казахстана».





В течение трех дней участники обсудили важные и актуальные вопросы молодежи на открытых диалоговых площадках, посетили тренинги и мастер-классы известных личностей, встретились с политическими и общественными деятелями страны, а также приняли участие в Фестивале уличных субкультур «Congress Fest».





Ануар Абилгазиев



